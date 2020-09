Dotacje na usługi B+R

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o granty na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii czy projektu wzorniczego.

Wsparcie z poddziałania 2.3.2 programu Inteligentny Rozwój („Bony na innowacje: etap usługowy”) sfinansuje zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Ze względu na spore zainteresowanie MŚP tym konkursem PARP zwiększyła jego budżet z 50 do 130 mln zł. Stawką w naborze jest grant w wysokości 340 tys. zł. Najczęściej beneficjentami tego wsparcia są przedsiębiorcy z branży przetwórstwa przemysłowego, a także prowadzący działalność naukową i techniczną. Pomyślne zakończenie projektu w ramach etapu usługowego daje firmie przepustkę do starania się o dotacje w konkursie inwestycyjnym „Bony na innowacje”. Będzie on trwał do 30 grudnia. Przedstawiciele biznesu będą mogli przeznaczyć wsparcie na zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych (patenty i know-how).