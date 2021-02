Dow Jones i S&P 500 w górę, Nasdaq z lekkim spadkiem

S&P 500 i Nasdaq w środę podążały niepewną ścieżką po dwóch dniach gwałtownych wzrostów. Ostatecznie pierwszy z indeksów zakończył środową sesję z niewielkim zyskiem, a drugi z niemal niezauważalnym spadkiem. Dow Jones zwyżkował trzeci dzień z rzędu.

Dow Jones wzrósł o 0,12 proc. do 30,723.60pkt, a S&P; 500 o 0,10 proc. do 3,830.17pkt. Dla tych dwóch indeksów to trzeci z rzędu dzień zwyżek. Nasdaq Composite stracił 0,02 proc. i zamknął się z wynikiem 13,610.54 pkt.

Akcje spółki Alphabet, właściciela Google’a, zmierzały do ​​najlepszego wyniku od dziewięciu miesięcy po publikacji obiecującego sprawozdania finansowego za ostatni kwartał 2020 roku. W środę zdrożały o 7,4 proc. do 2070 USD.

Indeks S&P; 500 wzrósł łącznie o około 3 proc. w ciągu ostatnich trzech sesji, ponieważ inwestorzy monitorowali rozmowy na temat kolejnej rundy stymulacji fiskalnej. Pięć z 11 głównych sektorów znalazło się na plusie, w tym m.in. energia, finanse. Według danych IBES z Refinitiv około 83 proc. raportów kwartalnych spółek ujętych w tym indeksie do tej pory przekroczyło oczekiwania analityków, a 97 proc. wyników firm technologicznych przewyższa szacunki.

S&P; 500 odnotował siedem nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 186 nowych szczytów i pięć nowych minimów.

Sprzedawca gier wideo GameStop wzrósł o ok. 3 proc. odzyskując część strat po tym, gdy we wtorek jego akcje spadły o prawie połowę w wyniku zawirowań związanych ze spekulacjami w mediach społecznościowych.

Pozytywny wpływ na rynek miały umiarkowanie pozytywne dane makroekonomiczne, w tym wyższe odczyty indeksów PMI i ISM oraz wzrost zatrudnienia w prywatnych firmach. Obligacje spadły, ponieważ Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych utrzymał planowaną emisję dłuższych papierów wartościowych.

Koncern biofarmaceutyczny Jazz Pharmaceuticals poinformował o planowanym przejęciu GW Pharmaceuticals, producenta pierwszego leku pochodzącego z roślin konopi indyjskich, który uzyskał zatwierdzenie w USA. Transakcja opiewa na 7,2 mld USD. Akcje spółki przejmowanej wzrosły o 44,53 proc., a przejmującej spadły o 3,87 proc.

Środowa sesja nie była udana dla technologicznych blue chipów. Taniały akcje Amazona (-2,00 proc.), co było efektem informacji o planowanym odejściu Jeffa Bezosa ze stanowiska dyrektora generalnego firmy. Straciły również Tesla(-2,07 proc.), Netflix (-1,59 proc.), Apple (-0,78 proc.), Intel (-0,55 proc.), Nvidia (-0,19 proc.) i Facebook (-0,16 proc.). Na przeciwny biegunie znalazły się Pinterest (+4,43 proc.), Microsoft (+1,46 proc.) oraz Twitter (+1,09 proc.)

Ropa naftowa była najdroższa od stycznia 2020 roku. Za baryłkę trzeba było zapłacić w środę 55,69 USD. Złoto zyskało 0,1 proc. i kosztowało 1835,10 USD.