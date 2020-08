Od marca linie lotnicze Emirates otrzymały od rządu Dubaju wsparcie w postaci 7,3 mld dirhamów (2 mld USD), informuje Reuters.

To realizacja zapowiedzi księcia koronnego Hamdana bin Mohammeda al-Maktouma, który na początku pandemii koronawirusa powiedział, że rząd wniesie nowy kapitał do przewoźnika znad Zatoki Perskiej by wspomóc go w przetrwaniu kryzysu wywołanego globalna pandemią i drastycznym spadkiem popytu. Do tej pory nie informowano jednak o takich działaniach.