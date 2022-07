Sektor handlowy również odnotował dzisiaj spadki - walory CCC uległy przecenie równej 4,51% natomiast akcje Allegro spadły o 4,30%. Najlepiej dzisiaj poradziły sobie akcje PEKAO, które urosły o 2,72%.

Wydawałoby się, że podpisanie piątkowego porozumienia w Stambule pomiędzy Ukrainą i Rosją przy znaczącym udziale prezydenta Turcji Recepa Erdogana oraz sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa może przynieść chwilową normalizację za naszą wschodnią granicą oraz stanowić asumpt do zażegnania kryzysu eksportowego ukraińskiego zboża, co wpływa na wzrost cen żywności. Jak się później okazało, nie minęły nawet 24 godziny kiedy rosyjskie rakiety spadły na obiekty infrastruktury portowej w Odessie, w których znajdowało się zboże przygotowane na eksport. Dla przypomnienia, możliwości eksportowe Ukrainy przed wojną są szacowane na ok. 50 mln ton zboża miesięcznie. Obecnie bez dostępu do transportu drogą morską jest to ok ok. 1 mln ton miesięcznie. Ewentualna realizacja porozumienia dawałaby szansę na zwiększenie tego potencjału do 5 mln ton miesięcznie. Działanie strony rosyjskiej stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość realizacji niniejszego porozumienia, co ma bezpośredni wpływ na spółki z subindeksu WIG-Ukraina. O ile jeszcze piątkowa sesja giełdowa na polskim parkiecie przyniosła zwyżki akcji przedstawicieli tego subindeksu, o tyle sobotni atak rakietowy na port w Odessie spowodował natychmiastową przecenę. Między innymi w reakcji na to wydarzenie, kontrakty terminowe na pszenicę (WHEAT) drożeją blisko 2,5%, a akcje spółek takich jak Kernel Holding (KER.PL) czy Agroton (AGT.PL) tracą odpowiednio 6,60% oraz 5,51%. Mimo “formalizacji” uzgodnień między państwami, niepewność geopolityczna cały czas pozostaje widoczna.