Dzień bez sesji

Dzisiaj mamy dosyć specyficzny dzień w którym nie mamy sesji giełdowych na świecie. Jest to związane z obchodami Wielkiego Piątku na całym świecie. Mimo to w Stanach Zjednoczonych do poranka tamtejszego czasu działały kontrakty terminowe i zareagowały one bardzo pozytywnie na dane dotyczące wzrostu zatrudnienia.

Raport NFP był kluczowym wydarzeniem tego tygodnia. Wzrost zatrudnienia w marcu wyniósł ponad 900 tys., czego nie spodziewał się rynek. Oczekiwania wskazywały na odczyt w okolicach 600 tys. Odczyt wylądował ok. 2 odchyleń standardowych od oczekiwań, co pokazuje jak duże mieliśmy zaskoczenie. Co ciekawe wiele czynników wskazywało na to, że Stany Zjednoczone powracają na właściwy tor. Około 1/3 społeczeństwa jest już zaszczepiona w Stanach Zjednoczonych, co powoduje luzowanie restrykcji i zamkniętych przez ostatnie miesiące branż. W lutym mieliśmy również niepewności dotyczące pogody, więc teraz w marcu zatrudniane były osoby, które nie mogły wtedy znaleźć pracy przez zimę. Co ciekawe przy tym wszystkim płace rosną mniej od oczekiwań, co powoduje, że zmniejsza się presją na odbicie rentowności. Warto wspomnieć również o ogłoszonym przez Bidena planie infrastrukturalnych wartym ponad 2 biliony dolarów. Łącząc świetne dane oraz plan Bidena mamy genialne zwroty w kontraktach na mniejsze spółki cykliczne. Kontrakt futures na Russell 2000 zyskał aż 1,7% do godziny 15:15, czyli do kiedy kontrakty były notowane. Kontrakt na S&P 500 zyskał 0,43%, natomiast na Nasdaq wzrósł o 0,2%. Warto również zwrócić uwagę, że świetne nastroje miały miejsce w Azji, gdzie Nikkei 225 wzrósł o ponad 2%.