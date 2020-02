Dziennikarze: wizyta Macrona w Polsce ważna pod względem gospodarczym

Dziennikarze francuskich mediów, relacjonujący pobyt prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce, podkreślają wagę tej wizyty w relacjach polsko-francuskich i wskazują na znaczenie gospodarczego aspektu dwustronnych rozmów i wspólnych projektów inwestycyjnych.

„Uważam, że trzeba na nowo wypracować relacje z Polską. Prezydenci Polski i Francji skupią się na kwestiach, które łączą oba kraje; na budżecie europejskim, czy europejskiej polityce rolnej. Polska i Francja zgodne są również, co do opodatkowywania transakcji finansowych w Unii Europejskiej” – powiedziała PAP Catherine Chatignoux, wiceszefowa działu zagranicznego dziennika ekonomicznego „Les Echos”.



Chatignoux relacjonowała pierwszy etap przygotowań przyjazdu francuskiego prezydenta w Polsce, czyli wizytę byłej minister ds. europejskich w Polsce, Nathalie Loiseau, która prowadziła na ten temat rozmowy rok temu w Warszawie.



„To ważna wizyta. Polska i Francja jako duże kraje europejskie mogą kreować politykę UE w niektórych dziedzinach, jak transport czy rolnictwo. W przeszłości między oboma krajami dochodziło do napięć w kwestiach dotyczących np. pracowników delegowanych, co wskazuje na aspekt konkurencyjności między unijnymi krajami" – mówi PAP Louis Guarino niezależny dziennikarz publikujący m.in. na łamach „Le Monde diplomatique”.



„Francja chce wesprzeć Polskę w jej transformacji gospodarki i stopniowym przechodzeniu na gospodarkę nieemisyjną. Politycznie Francja może wspierać tzw. sprawiedliwą transformację Polski w Brukseli. Francja chce wspierać i tworzyć duże paneuropejskie firmy w kluczowych sektorach, jak obrona, energetyka, przemysł lotniczy czy zbrojeniowy. Polska mogłaby dołączać do tych projektów, np. budowy samolotu bojowego przyszłości” – uważa Chatignoux.



Przypomina, że wycofanie się Polski z kontraktu na dostarczenie przez Francję śmigłowców Caracal w 2016 roku spowodowało kryzys w relacjach polsko-francuskich i przerwę w spotkaniach na najwyższym szczeblu.



„Polska chce Europy państw suwerennych, Europy narodów, a Francja chce więcej integracji i o tym trzeba rozmawiać” – powiedziała Chatignoux. „Trzeba rozmawiać również o dalszym rozszerzeniu Unii oraz o polityce migracji” – dodaje.



Francuscy dziennikarze podkreślają również, że pod względem dyplomatycznym nie będzie to łatwa wizyta. „Problem pracowników delegowanych został już rozwiązany na poziomie europejskim” – dodaje Chatignoux. Jej zdaniem znaleziono w tej kwestii kompromis na poziomie europejskim, a zatem możliwe są kompromisy w innych kwestiach.



Na pytanie o wizerunek Polski w mediach francuskich Chatignoux odpowiada, że „Polska to duży kraj w centrum Europy, z rządem ultrakonserwatywnym, który nie jest jednak Węgrami”.



„Moim zdaniem w Polsce nie ma korupcji. Polski rząd chce w jakiś sposób rewidować historię Polski, ale w rozmowach z Polską należy rozmawiać przede wszystkim o gospodarce teraz, o wspólnych projektach inwestycyjnych” – podsumowuje Chatignoux.