E-book to nie program komputerowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 grudnia 2019 r. wydał wyrok (sygn. C 263/18), w którym stwierdził, że dostarczanie publiczności książki elektronicznej poprzez pobranie dla celów stałego użytku (e-book) mieści się w pojęciu „publicznego udostępniania”, a dokładniej w pojęciu „podawania do publicznej wiadomości utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie”. Tym samym Trybunał stwierdził, że dostarczanie publiczności książki elektronicznej poprzez pobranie dla celów stałego użytku nie stanowi „publicznego rozpowszechniania”.

Taka kwalifikacja niesie za sobą określone konsekwencje. W przypadku publicznego udostępnienia autorom przysługuje wyłączne prawo do zezwalania na jakiekolwiek publiczne udostępnianie ich utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, lub też do zabraniania takiego udostępniania. Publiczne udostępnienie nie niesie za sobą skutku w postaci wyczerpania prawa.