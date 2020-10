EBC sygnalizuje możliwość zwiększenia stymulacji w grudniu

Europejski Bank Centralny wysłał mocny sygnał wskazujący, że prawdopodobnie zwiększy program zakupów obligacji w celu stabilizacji gospodarki eurolandu po wprowadzeniu przez kraje nowych ograniczeń mających pomóc w walce z pandemią.

Obecnie program ma wartość 1,35 bln EUR. Władze EBC podtrzymały w czwartek zapowiedź, że będzie trwał co najmniej do czerwca 2021 roku i nie zostanie zakończony dopóki nie minie „kryzysowa faza” pandemii. W komunikacie po posiedzeniu EBC zapowiedział, że nowe prognozy gospodarze w grudniu będą podstawą do 'rekalibracji instrumentów", co odebrano jako sygnał zwiększenia wsparcia.