EFG odkręcił kurek z pomocą dla MŚP

Płynność polskich firm w czasie pandemii poprawi wsparcie zwrotne — m.in. pożyczki i gwarancje — z nowego europejskiego funduszu

Wielu polskich przedsiębiorców bez dofinansowania krajowego i unijnego nie miałoby szans na przetrwanie w okresie zawirowań. Lekiem na kryzys w firmach są m.in. gwarancje, preferencyjne pożyczki i kredyty, a także wsparcie zwrotne z programów zarządzanych przez Komisję Europejską (KE). Wśród nich są m.in. COSME, Horyzont 2020, EaSI i Kreatywna Europa. Przedstawiciele KE wprowadzili wiele korzystnych zmian w tych programach. Ułatwiają one MŚP ubieganie się o wsparcie płynnościowe. Przedstawiciele biznesu mogą liczyć na korzystniejsze zabezpieczenia kredytowe, wydłużenie spłaty zobowiązań i zwolnienia z opłat gwarancyjnych. Finansowanie na nowych zasadach oferuje już kilkunastu krajowych pośredników finansowych, w tym banki, spółki leasingowe i fundusze gwarancyjne. Z danych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych (KPK IF) UE wynika, że od marca do października do polskich przedsiębiorców popłynął ze wspomnianych programów strumień pieniędzy w wysokości ok. 1,5 mld zł.