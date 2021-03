Egzamin z etyki

W ubiegłym roku wiele firm, organizacji czy instytucji musiało się zmierzyć z niezapowiedzianym, bo wywołanym pandemią, egzaminem z etyki. Z etyki, która w kontekście nadzwyczajnych wyzwań mocno korelowała z wartością, jaką jest odpowiedzialność za klientów, pracowników i społeczeństwo. Czy Bank Gospodarstwa Krajowego zdał ten egzamin? Czy udało nam się stawić czoła groźnej i bezwzględnej pandemii? Chyba tak, skoro po raz trzeci Top Employer zaliczył nas do grona najlepszych pracodawców, a z naszych programów pomocowych przygotowanych dla klientów skorzystało 70 tysięcy firm. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaką ocenę wystawiliby nam państwo, a tymczasem dzielimy się naszymi dobrymi praktykami.

Jak firma powinna zareagować na pandemię COVID-19? Natychmiastowo. Kiedy pandemia COVID-19 dotarła do Polski, w bardzo krótkim okresie przenieśliśmy 1,8 tys. pracowników BGK do pracy zdalnej. Dziś nadal 90 proc. pracowników pracuje w takim trybie, wszyscy mają zapewniony sprzęt i narzędzia, dzięki którym mogą wykonywać swoje obowiązki zawodowe w domu. W momencie, gdy piszę ten tekst, będziemy pracować zdalnie do końca marca 2021 r., ale oczywiście będziemy reagować na bieżąco, w zależności od dalszego przebiegu pandemii.

Czego potrzebują pracownicy? Potrzebują zarówno odpowiednich narzędzi, jak i komfortu psychicznego. Aby to zapewnić, pracownicy otrzymali sprzęt umożliwiający im pracę zdalną. Umożliwiliśmy wypożyczenie krzeseł biurowych, przekazaliśmy słuchawki, wprowadziliśmy nowe rozwiązania umożliwiające zdalną obsługę systemów i komunikację między ludźmi. Zapewniliśmy pracownikom bezpłatne konsultacje psychologiczne pomagające w radzeniu sobie z sytuacją życia i pracy w pandemii, a także rozdzieleniem sfer pracy i domu. W intranecie utworzyliśmy specjalne miejsce z dostępem do webinarów z poradami, które dotyczą pracy zdalnej. Pandemia mocno przeorganizowała nasz dotychczasowy sposób funkcjonowania, dlatego – żeby poradzić sobie z tą sytuacją – przeprowadziliśmy wśród kadry menedżerskiej cykl szkoleń z nowego modelu pracy, skupiając się szczególnie na rozwijaniu umiejętności zarządzania zespołem rozproszonym i pracującym zdalnie. Codziennie przekazujemy pracownikom najważniejsze informacje o sytuacji w banku, w Polsce i na świecie. We wrześniu i październiku przeprowadziliśmy badanie efektywności komunikacji wewnętrznej. Z ankiety wynika, że aż 89 proc. pracowników jest zadowolonych z tego, jak komunikuje się z nimi bank w czasie pandemii.

I jak pomóc partnerom? W czasie pandemii musieliśmy się błyskawicznie dostosować do nowych okoliczności. Zaczęliśmy od tworzenia korzystnych rozwiązań dla biznesu, np. przygotowywania pakietów pomocowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Zmodyfikowaliśmy oferowane produkty, a także wprowadziliśmy nowe – dostosowane do problemów i potrzeb naszych klientów. Jesteśmy dumni, że w tym trudnym czasie możemy jeszcze bardziej włączyć się w pomoc i z jeszcze większym zaangażowaniem realizować naszą misję, czyli wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Etyczne i odpowiedzialne zachowanie firm jeszcze nigdy nie wydawało się tak ważne jak dzisiaj, w czasie pandemii. W tym kontekście uważam, że jako organizacja zdaliśmy egzamin z etyki.

Jolanta Wiewióra dyrektor zarządzająca Banku Gospodarstwa Krajowego