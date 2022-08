Ekonomiczny przewodnik po kryzysie energetycznym

Ceny surowców energetycznych, które importujemy, rosną w tempie niewidzianym od lat 70. Obecnie ceny gazu na giełdach są o około 1000 proc. wyższe rok do roku, a uśredniając cenę gazu, węgla i ropy mamy wzrost o około 400 proc. To przekłada się również na ceny energii elektrycznej oraz paliw. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w środę, że UE zamierza wprowadzić narzędzia ograniczające wzrost cen. Ale co możemy zrobić w Europie i na jakie efekty liczyć?

Pierwszy krok do zrozumienia wpływu rosnących cen na całą gospodarkę to rozróżnienie między kosztami, które płacimy dostawcom z poza UE (lub spoza Polski), a kosztami, które płacimy producentom wewnętrznym. W pierwszym przypadku dochody wypływają poza kraj i nie za wiele można z tym zrobić, w drugim dochody przesuwają się między sektorami i jest więcej możliwości reakcji. Polska importuje (netto) ok. 45 proc. zużywanej energii, więc niemal połowa efektów wzrostu cen jest niemożliwa do złagodzenia w formie regulacji lub podatków.

W przypadku importu musimy zapłacić więcej innym krajom, a więc oddać im większą część naszego dochodu. Z tym możemy walczyć tylko przez oszczędności w zużyciu energii i w jakiejś mierze przez dewaluację waluty, która pozwala sprzedać więcej własnych towarów za granicę. Najprostsza formuła stosowana w analizach wrażliwości krajów na zmiany cen energii wskazuje, że koszty dla PKB są równe iloczynowi stopy importu energii (czyli import netto w relacji do PKB) oraz procentowej zmiany cen energii. Zastosowanie tej formuły dla Polski wskazuje, że wzrost cen z ostatniego roku kosztowałby nas utratę ok. 6 proc. PKB. Ale oczywiście to zbyt uproszczona kalkulacja. Wzrost cen sprawi, że import zostanie ograniczony (jest to tzw. efekt dochodowy), a jednocześnie użytkownicy energii będą przesuwać jej wykorzystanie ze źródeł drogich na źródła tańsze (np. z gazu na węgiel – są to tzw. efekty substytucji). Co więcej, ograniczenie importu przez wiele krajów naraz prawdopodobnie w końcu obniży ceny energii. Dlatego ten negatywny efekt może być bliższy 3-4 proc. Dla kraju z potencjałem rozwojowym na poziomie 3-4 proc. oznacza to jeden rok zerowej lub lekko ujemnej dynamiki PKB. Sądzę, że to może być scenariusz bazowy na najbliższy rok.

Drugi krok to zrozumienie, jakie koszty niosą ze sobą silne przesunięcia dochodów między sektorami wewnątrz kraju (lub wewnątrz UE) i co można z tym zrobić.

Krajowi producenci surowców zyskują w oczywisty sposób – otrzymują większą cenę przy mniejszym wzroście kosztów. Dlatego na przykład górnictwo węgla w Polsce w pierwszym półroczu wypracowało 5,7 mld zł zysku netto, podczas gdy w poprzednich dziesięciu latach ten wynik wynosił średnio 145 mln zł. Ale zyskują też producenci energii elektrycznej, czyli firmy, które z węgla, gazu czy źródeł odnawialnych wytwarzają prąd. System działa bowiem w ten sposób, że cena rynkowa jest uzależniona od tego, jakie są koszty najdroższego wytwórcy, więc wszystkie instalacje korzystające ze źródeł i technologii tańszych niż to najdroższe zyskują. Cena sprzedaży jest równa kosztom krańcowym, czyli dodatkowym kosztom pozyskania ostatniej jednostki potrzebnej do zaspokojenia popytu. A koszt producenta jest równy kosztom średnim. Każdy student ekonomii wie zapewne, że jeżeli popyt na jakikolwiek towar na wolnym i efektywnym rynku wynosi 200 jednostek, z czego koszt pozyskania 100 jednostek wynosi zero, a koszt pozyskania 100 kolejnych wynosi 100, to cena rynkowa jednostki będzie wynosiła 100. A zysk ze sprzedaży tych 100 jednostek pozyskanych za darmo nazwie się rentą.

Przesunięcie dochodów w stronę wytwórców energii jest pozytywnym zjawiskiem, jeżeli chcemy, żeby producenci energii szybko zwiększyli inwestycje w nowe technologie produkcji i dzięki temu kraj szybciej uniezależnił się od importu. Na przykład wiele instalacji opartych na źródłach odnawialnych będzie notowało gigantyczne zyski, ale dzięki temu możemy przyspieszyć transformację energetyczną i szybciej uniezależnić się od importu energii.

Kłopot polega na tym, że to przesunięcie generuje też koszty. Dopóki ceny energii wahały się o kilkadziesiąt procent, to te koszty były akceptowalne. Teraz już przestają takie być. Potężne wahania cen sprawią, że przemysł ograniczy inwestycje – trudno będzie bowiem kalkulować opłacalność nowych projektów. Gospodarstwa domowe stracą dużą część realnych dochodów, co ograniczy konsumpcję i w niektórych miejscach może doprowadzić do znaczącego wzrostu ubóstwa. Dodatkowe inwestycje producentów energii nie nadrobią tych kosztów. Recesja się pogłębi, a niezadowolenie społeczne może całkowicie zatrzymać transformację energetyki.

Rząd ma do dyspozycji dwa instrumenty, aby ograniczyć przesunięcia dochodów między sektorami. Po pierwsze, może – jako regulator rynku – zmusić firmy energetyczne, by sprzedawały energię (głównie prąd) nie w zależności od opisanego wyżej kosztu krańcowego, ale w zależności od średniego kosztu wytworzenia energii. Po drugie, może nałożyć na firmy surowcowe i energetyczne podatek od nadmiarowych zysków (z ang. windfall tax) i z tego podatku sfinansować dotacje do niższych cen. Wyzwanie polega na tym, by ocenić, które rozwiązanie wywoła największy spadek cen przy najmniejszym spadku inwestycji firm energetycznych. Pierwsze rozwiązanie ma tę przewagę, że ogranicza wahliwość cen hurtowych i całą niepewność gospodarczą z nią związaną, ale jego wadą jest istotne zaburzenie mechanizmów cenowych, które mają ogromne znaczenie dla efektywności gospodarki. Drugie rozwiązanie ma tę przewagę, że nie zaburza wprost mechanizmów cenowych na rynkach produkcji energii, ale jego wadą jest większa niepewność.

Ja byłbym bardziej skłonny akceptować rozwiązanie drugie (podatek), ale muszę przyznać, że mam ograniczoną wiedzę w zakresie oceny skutków. Mechanizmy makroekonomiczne są dla mnie bardziej zrozumiałe niż mikroekonomiczne w tym kryzysie.

Problem zarządzania kryzysem energetycznym jest oczywiście bardziej złożony niż to, co opisałem. Opis działających mechanizmów uprościłem, a dylematów jest jeszcze więcej. Na przykład istotne jest pytanie, jak prowadzić politykę pieniężną. Czy godzić się na wysoką inflację dłużej? Czy zwiększać dług, by łagodzić spadek dochodów najuboższych konsumentów? Jak prowadzić racjonowanie dostaw w warunkach zagrożenia niedoborami energii? Polityka gospodarcza przypomina dziś chodzenie po linie. Ale podstawowe rozróżnienie na koszty importu, którym raczej nie zapobiegniemy, i koszty przesunięć wewnątrz kraju, którymi możemy zarządzać, jest najważniejszym krokiem do zrozumienia nadchodzącego kryzysu.