Ekspertka: rozszerzenie możliwości skorzystania z estońskiego CIT zasługuje na kierunkową aprobatę

Część z rozwiązań przyjętych w poniedziałek przez rząd, w tym rozszerzenie możliwości skorzystania z tzw. estońskiego CIT z pewnością zasługuje na kierunkową aprobatę - uważa Katarzyna Charchut-Moykowska, menadżer w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO.

Rząd przyjął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o CIT, zakładający wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. możliwości rozliczania się firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Próg, poniżej którego można będzie korzystać z tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie. Wcześniej rządowa propozycja zakładała, że limit wyniesie 50 mln zł.



“Z perspektywy polskich przedsiębiorców dzisiejszy dzień ma słodko gorzki smak. Rada Ministrów przyjęła dwa ważne projekty, które wprowadzają istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych. Część z wprowadzonych zmian w zakresie rozszerzenia zryczałtowanych form opodatkowania oraz rozszerzenia możliwości skorzystania z tzw. estońskiego CIT z pewnością zasługuje na kierunkową aprobatę. Dotyczy to w szczególności podniesienia progu przychodowego umożliwiającego korzystanie z tzw. estońskiego CIT” - powiedziała w przesłanym PAP komunikacie Charchut-Moykowska.



“Z drugiej strony, przyjmując równocześnie projekt zakładający opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym (CIT), rząd zmierza do istotnej podwyżki opodatkowania wielu tysięcy przedsiębiorstw, z których ponad 90 proc. stanowią polscy przedsiębiorcy. Niestety dla wielu z tych podmiotów, tzw. estoński CIT nie zniweluje skutków tej podwyżki podatków” - dodała.



Katarzyna Charchut-Moykowska wskazała, że działalność w formie spółek komandytowych prowadzą bowiem często firmy z branży handlowej i budowlanej, które nie będą w stanie spełnić warunków (m.in. ponieść wystarczających nakładów na środki trwałe) umożliwiających skorzystanie z tego instrumentu.



Jak poinformowało w poniedziałek Centrum Informacyjne Rządu, istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.



Zgodnie z projektem, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.