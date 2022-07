Elon Musk zaprzecza romansowi z żoną współzałożyciela Google

Komentarz Muska pojawił się po tym, jak Wall Street Journal przekazał, że przyjaźń miliardera z Brinem zakończyła się z powodu domniemanego romansu z Nicole Shanahan.

„WSJ” podał również, iż związek ten doprowadził współzałożyciela Google do sprzedaży swoich inwestycji w firmy Muska.

Prezes Tesli napisał na Twitterze, że przekazane informacje są nonsensem.

