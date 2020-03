Empik obiecał darmowe e-booki na czas pandemii

Na najbliższe 2 miesiące Empik udostępnia ofertę Empik Premium bez opłat – poinformowała spółka.

Jedna z największych sieci księgarni w Polsce, działająca także na rynku e-commerce, rozesłała we wtorek komunikat, w którym informuje o specjalnej ofercie w związku z koronawirusem. Usługa Empik Premium to darmowy dostęp do ok. 11 tys. audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, a także bezpłatna dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów i specjalne oferty gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego oraz innych produktów dostępnych w sprzedaży on-line. Przez najbliższe dwa miesiące, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemiologicznego, spółka udostępni tę usługę za darmo wszystkim zainteresowanym