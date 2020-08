Enea: odpisy i rezerwy na Ostrołękę C obniżą zysk o 647 mln zł

Enea poinformowała we wtorek o zamiarze dokonania odpisów z tytułu wartości udziałów i odpisu na projekt Ostrołękę C. Dodatkowo na Ostrołękę C spółka zawiąże rezerwę. Zdarzenia obniżą zysk przed opodatkowaniem za I połowę roku o prawie 650 mln zł.

Jak podała Enea, spółka zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Enea Wytwarzanie na ok. 318 mln zł oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki na ok. 523 mln zł w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r.



Odpisy to efekt testu na utratę wartości majątku trwałego, obejmującego m.in. udziały w Enea Wytwarzanie - wyjaśniła Enea.



Dodatkowo po dokonaniu oceny wpływu decyzji o zamiarze kontynuacji budowy Elektrowni Ostrołęka C, ale już na gaz, Enea, która ma 50 proc. udziałów w tym projekcie - zidentyfikowała konieczność: dokonania kolejnych odpisów.



Są związane z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem wobec Energi - drugiego udziałowca - do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka. Ten odpis aktualizujący wyniesie ok. 137 mln zł.



Enea zapowiedziała także utworzenie rezerwy w wysokości 219 mln zł na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka oraz Energi.



W sumie zysk przed opodatkowaniem i zysk netto w I półroczu Enei spadnie o ok. 647 mln zł.



Dla całej Grupy Kapitałowej Enea zdarzenia te spowodują spadek zysku przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł - podała też spółka, przypominając, że wszystkie te zdarzenia mają charakter niegotówkowy.