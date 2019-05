Enter Air kupuje akcje szwajcarskiej linii

Polska linia czarterowa zapłaci 2 mln USD za 49 proc. walorów Germania Flug. Dzięki inwestycji wejdzie na niemieckojęzyczne rynki.

Zobacz więcej Jeden z samolotów czarterowanych przez Enter Air Fot Tomasz Gawalkiewicz / Forum

3 maja Enter Air poinformował o pierwszym zagranicznym przejęciu. Notowana na GPW linia czarterowa podpisała umowę z Albex Aviation i osobami fizycznymi dotyczącą objęcia 49 proc. akcji w linii Germania Flug. Wartość umowy wynosi 2 mln USD, a Enter Air zrealizuje ją z własnych pieniędzy. Polska spółka ma opcję call uprawniającą ją do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug i zwiększenia pakietu do 80 proc.

Albex Aviation odkupił akcje szwajcarskiej spółki od niemieckiej linii Germania, która zbankrutowała w lutym tego roku. Germania Flug od pięciu lat realizuje przewozy regularne i czarterowe w Europie i na popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zatrudnia ponad 100 osób, a jej flota składa się z trzech Airbus A319,

– Wejście na rynki niemieckojęzyczne było jednym z naszych celów. Poszukiwaliśmy więc odpowiedniego podmiotu, który posiadałby koncesję, kontrakty z biurami podróży, sloty lotniskowe oraz profesjonalny zarząd. Szwajcarska spółka posiada to wszystko, daje nam dostęp do intratnego szwajcarskiego rynku przewozów turystycznych, a w przyszłości do innych rynków niemieckojęzycznych, na których nie jesteśmy jeszcze w pełni obecni - mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.

W ostatni wtorek Enter Air podał rekordowe wyniki za 2018 r. Przychody wzrosły o 35,7 proc. do 1,3 mld zł, zysk operacyjny urósł o 86,9 proc. do 118,9 mln zł, a zysk netto – o 13,5 proc. do 66,3 mln zł. Na sesji spółki 2 maja akcje spółki spadły o 2,9 proc.