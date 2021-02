EnveloBank znika z rynku

Pocztowy wchłania cyfrowy start-up należący do tej samej grupy kapitałowej. Migracja klientów zakończy się latem.

Poczta Polska rozwijała obok siebie dwie bankowe marki: Bank Pocztowy (działa od ok. 30 lat) i cyfrowy EnveloBank (prace nad nim ruszyły w 2015 r.). Ten model się jednak nie sprawdził - już w 2019 r. zapadła decyzja o fuzji. Wówczas wiadomo było, że Pocztowy wchłonie klientów EnveloBanku (ok. 50 tys. osób) wraz z zapleczem technologicznym. Plany właśnie się realizują.

Integracja ruszy już w marcu. Polegać będzie na „migracji rozwiązań EnveloBanku do Banku Pocztowego, a wszystkich obecnych klientów detalicznych obu marek do jednej, wspólnej bankowości internetowej Pocztowy24 i bankowości mobilnej Pocztowy (dotychczasowej platformy EnveloBanku pod nową nazwą)“.

Migracja klientów detalicznych zakończy się w sierpniu 2021 r.

„Jedna marka oznaczać będzie nie tylko większy porządek w usługach banku, lecz także, a może przede wszystkim, otwarcie na nowe technologie i wyrównanie dostępu do cyfrowych rozwiązań oferowanych przez nasz Bank. To, zgodnie z naszą strategią, krok do szybszej digitalizacji. Od teraz priorytetem będzie rozwój jednej, wspólnej, bankowości mobilnej i internetowej, co pozwoli na szybsze i częstsze wdrażanie nowych usług, produktów i zaawansowanych rozwiązań” – mówi Marcin Ledworowski, członek zarządu Banku Pocztowego, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021-24 Bank Pocztowy stawia na cyfrową transformację. W 2024 r. zysk netto banku ma przekroczyć 40 mln zł.

“W dalszym horyzoncie czasowym pozwoli to [fuzja - red.] nam na stworzenie rozwiniętej bankowości elektronicznej opartej przede wszystkim na automatyzacji i zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych. Razem z dostępem do sieci stacjonarnych placówek i specjalistycznym doradztwem, będzie podstawą strategii rynkowej – informuje Jakub Słupiński, p.o. prezesa Banku Pocztowego.