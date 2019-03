ePUAP nie działa, bo przedsiębiorcy wchodzą tam niepotrzebnie

Bardzo duże zainteresowanie usługą przeciążyło ePUAP i spowodowało jego czasową niedostępność.

Ostatni dzień roboczy na złożenie sprawozdań finansowych spowodowało znaczne zwiększenie zainteresowania usługą elektronicznego podpisywania dokumentów, co przeciążyło stronę ePUAP. Problem jest jednak w tym, że przedsiębiorcy wchodzą na nią niepotrzebnie — sprawozdanie można podpisać przez portal obywatel.gov.pl.

- Podpisać sprawozdanie i każdy inny dokument można wchodząc na stronę obywatel.gov.pl – tam na górze jest specjalny baner. Można więc z niej korzystać, pomijając ePUAP. Podpisywarka jest niezależna od serwisu ePUAP – mówi Igor Ryciak, rzecznik Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Do końca marca przedsiębiorcy powinni wysłać sprawozdania finansowe w formie elektronicznej, co oznacza, że dziś jest ostatni dzień roboczy, w którym można to zrobić. Bardzo duże zainteresowanie usługą elektronicznego podpisania dokumentów przeciążyło ePUAP i spowodowało jego czasową niedostępność. COI od wczoraj obserwuje znaczące zwiększenie ruchu na ePUAP.

- Apelujemy o korzystanie z portalu obywatel.gov.pl, a przed przystąpieniem do podpisywania przeczytać instrukcję – mówi rzecznik COI.

Podkreśla, że nie było żadnej awarii systemu ani ataku DDoS.

Dzięki „podpisywarce” dostępnej na stronie obywatel.gov.pl, każdy, kto ma profil zaufany, może go wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego w kontaktach z administracją. Może też sprawdzić, czy elektroniczny dokument jest podpisany, a jeśli tak – to przez kogo.