ESG to inwestycja w przyszłość

W trakcie tegorocznego XXXII Forum Ekonomicznego, które odbyło się w dniach 5-7 września w Karpaczu, zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i jego raportowaniem poświęcono niezwykle wiele uwagi, co wyraźnie pokazuje, jak istotnym trendem dla gospodarki jest ESG.

Jednym z wydarzeń, podczas którego eksperci oraz przedstawiciele największych polskich firm dyskutowali o tym, jak skutecznie wdrażać strategie ESG, jakie zmiany w modelu biznesowym organizacji pociąga za sobą zrównoważona transformacja, a także o roli liderów w tym procesie, był panel „ESG – standard w nowoczesnym biznesie?”.

Zmiana, która trwa

Temat ESG pojawił się w dyskusji publicznej kilka lat temu w kontekście ogłoszonego przez Unię Europejską Zielonego Ładu, ale donośnie zaczął wybrzmiewać dopiero, kiedy UE postanowiła objąć go regulacjami i ogłosiła dyrektywę CSRD nakładającą na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju. Nie oznacza to jednak całkowitej rewolucji w podejściu do prowadzenia biznesu dla wszystkich przedsiębiorstw. Na mapach wielu z nich zrównoważona transformacja znajduje się od dawna, teraz należy sharmonizować ją według konkretnych wytycznych.

McDonald’s, który na polskim rynku działa od 31 lat, konsekwentnie od wielu lat zmienia model biznesowy w celu zmniejszenia wpływu wywieranego na otoczenie. Jednym z najważniejszych elementów transformacji spółki jest skracanie łańcuchów dostaw.

– Krótkie łańcuchy dostaw z jednej strony są pewną optymalizacją biznesową, ale z drugiej strony mocno wpływają na obniżenie śladu węglowego naszej działalności. Warta podkreślenia jest też skala, która rośnie bardzo odpowiedzialnie. W tej chwili mamy 120 dostawców, w tym 50 lokalnych i 80 tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce, z którymi współpracujemy. Są to partnerstwa wieloletnie i strukturalne. Dzięki temu, jako globalna firma działająca lokalnie, wprowadzamy zrównoważony standard we wszystkich tych obszarach, które są dla nas istotne i promieniujemy na cały łańcuch dostaw – mówiła dr Agata Kruszec, Sustainability Lead w McDonald's Polska.

Gra zespołowa

Kluczowe do przeprowadzenia organizacji przez transformację w kierunku ESG jest pełne zrozumienie jej potrzeb i celu przez wszystkich wewnętrznych interesariuszy firmy.

– Każda grupa funkcjonująca w naszej firmie jest partnerem do dyskusji o zrównoważonym rozwoju. Zmiana zaczyna się od nas samych, od tego, jak kształtujemy myślenie o rzeczywistości, o swoim wpływie, o swoim równoważeniu i wyborach konsumenckich. Jeśli wszyscy jesteśmy przekonani, że to rzeczywiście właściwa i słuszna droga, to dopiero z tego poziomu możemy mówić o zmianach w kulturze organizacyjnej. Z tego poziomu taka tranzycja może mieć sens, „zarażając” po kolei wszystkich w łańcuchu dostaw – zapewniała Agata Kruszec.

Tworzenie kultury organizacyjnej, która wszystkie kategorie związane z ESG traktuje odpowiedzialnie, edukowanie pracowników, wewnętrzny dialog – to bez wątpienia fundamenty, na których można budować nowy model biznesowy firmy. Jednak bez zaangażowania i wizji architekta odpowiedzialnego za projekt nie stanie na nich mocny dom. – Rola liderów w zrównoważonej przemianie biznesu jest nieoceniona. Transformacja jest możliwa tylko, jeśli mamy do czynienia z pełnym zrozumieniem wszystkich jej aspektów na poziomie zarządczym. ESG nie może być interpretowane jako koszt, ale jako inwestycja w przyszłość. Liderzy, którzy podejmują ryzyko długofalowego inwestowania w innowacje, zmieniania modelu biznesowego, testowania, uczenia się na błędach i robienia kolejny raz rzeczy lepiej, są budowniczymi sukcesu – przekonywała liderka zrównoważonego rozwoju w McDonald’s.

W 2022 roku McDonald’s opublikował pierwszy raport ESG, który był jednocześnie podsumowaniem 30 lat działalności firmy na polskim rynku, ale też kompasem wyznaczającym kierunek na przyszłość. Wszystkie zmiany mają prowadzić do osiągnięcia przez firmę zerowej emisyjności w 2050 r.