Etyka w cieniu wojny

Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o etyce w biznesie w kontekście pandemii. Opowiadaliśmy o wielu wyzwaniach związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu działania w firmach. Wtedy wydawało nam się to ogromnie trudne i nikt z nas nie podejrzewał, że kolejny czarny łabędź — tym razem w postaci wojny na Ukrainie — nadleci jeszcze raz. Teraz zdajemy najważniejszy test ostatnich lat — test z człowieczeństwa. Skala niezwłocznie udzielanej pomocy świadczy o tym, że zdajemy go wzorowo.

KOMENTARZ PARTNERA KONKURSU

Z podziwem i wzruszeniem obserwuj´ pospolite ruszenie. Ludzie się jednoczą, zmieniają priorytety, porzucają własną wygodę tylko po to, żeby zapewnić uchodźcom w miarę normalne życie w tych okropnych czasach. Jestem także dumna z biznesu, który robi w tej sprawie naprawdę wiele i pomaga mądrze — robi to, co jest potrzebne. Dziękuję za wiele przykładów dobrych praktyk, do których dołączył również Bank Gospodarstwa Krajowego. W pomoc Ukrainie włączyliśmy się na kilka różnych sposobów — pomagamy jako bank i umożliwiamy innym włączanie się w tę pomoc. W imieniu Narodowego Banku Ukrainy utworzyliśmy specjalne konto, na które każdy może przekazać pieniądze. Codziennie są przelewane na nie tysiące wpłat. Wszystkie środki trafiają bezpośrednio do NBU, który finansuje to, co Ukrainie jest najbardziej potrzebne. Postanowiliśmy także wesprzeć finansowo naszych sąsiadów. Przekazaliśmy na rzecz Ukrainy darowiznę w wysokości 30 mln zł.

JOLANTA WIEWIÓRA, dyrektor zarządzająca Banku Gospodarstwa Krajowego

Pomagają też nasi pracownicy, którzy w punktach dla uchodźców rozdają jedzenie, kawę, herbatę, udzielają wszelkiego możliwego wsparcia. Dodatkowo moi koledzy i koleżanki z banku zebrali ponad 620 termosów dla mam z dziećmi, które są w drodze do Polski. Termosy są potrzebne, by matki czekające na granicy mogły przygotować ciepłe mleko. Poza tym nasi wolontariusze pomagają Ukraińcom przekraczającym granicę w Medyce. Oczywiście nadal będziemy pomagać uchodźcom. Przygotowaliśmy specjalny program, poprzez który wspieramy Ukraińców w poszukiwaniu pracy. Wspomożemy także placówki szkolno-przedszkolne dla dzieci z Ukrainy. Jak widać, etyka to nie jest pojęcie, które traci na wartości, szczególnie wobec nieprzewidywalnych sytuacji i niepewności, jakie towarzyszą naszemu codziennemu życiu.