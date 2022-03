Deklaracje o etyczności wystawione na próbę

Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie” — te słowa Antoniego Słonimskiego nabrały dziś szczególnej wagi. Atak Rosji na Ukrainę to sprawdzian dla korporacyjnych deklaracji o etyczności i społecznej odpowiedzialności.

Nie wszystkie firmy zdają egzamin, nie brak takich, którym nie przeszkadza czerpanie krwawych zysków i utrzymują relacje handlowe z agresorem. Spotyka ich za to krytyka i zapowiedzi konsumenckich bojkotów. Dotychczasowe miały na ogół pomijalną siłę rażenia, ale tym razem może być inaczej — negatywne emocje klientów mają solidne podstawy i mogą długo potrwać… Na szczęście większość świata biznesu szybko stanęła po właściwej stronie, polscy przedsiębiorcy masowo angażują się w pomaganie Ukrainie, a światowe korporacje wycofują z rosyjskiego rynku. Nie robią tego dla korzyści, przeciwnie — często oznacza to rezygnację z przychodów, nierzadko ponoszenie kosztów. Ale tak po prostu musi zachować się każdy, komu w życiu przyświecają zasady…

Już przed wybuchem wojny etyka stawała się ważnym punktem w strategiach firm, przebojem do głównych trendów wdarło się ESG, czyli filozofia, która zakłada, że w biznesie chodzi o coś więcej niż zysk, że nie mniej ważny jest wpływ na środowisko i społeczeństwo. „Puls Biznesu” już od ponad ośmiu lat krzewi etykę w biznesie, organizując konkurs Etyczna Firma. Traktujemy to jako realizację misji wspierania przedsiębiorczości, wierzymy, że nagradzanie najlepszych jest dla nich zastrzykiem motywacji i inspiracją dla innych. Cieszymy się, że konkurs z roku na roku jest coraz bardziej popularny i — co najważniejsze — coraz więcej firm jest w stanie spełnić wyśrubowane kryteria, by zdobyć tytuł Etycznej Firmy. Podczas ośmiu edycji przyznaliśmy już 101 nagród.

O tym, że etyka i nasz konkurs stają się coraz ważniejsze, dobitnie świadczy tegoroczna edycja — do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba firm: 154. Za ilością poszła nadspodziewana wysoka jakość, czego efektem jest także rekordowa liczba laureatów. W tym roku w trzech kategoriach nagrodziliśmy aż 31 firm.

Niestety, podobnie jak przed rokiem, pandemia uniemożliwiła nam wręczenie dyplomów na uroczystej gali. Nie zmienia to faktu, że laureaci zasługują na ogromne brawa. Komu i za co gratulować? Polecam lekturę podsumowującego tegoroczną edycję specjalnego dodatku. Wszystkim przedsiębiorcom natomiast życzę wytrwałości i sukcesów biznesowych, mierzonych nie tylko marżą i zyskiem.