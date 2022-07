Euro osłabiło się o 0,9 proc. w stosunku do dolara do 1,0325 USD, najsilniej od grudnia 2002 roku. Europejska waluta doznała także deprecjacji w skali 0,7 proc. wobec franka do poziomu 0,9941, co jest najniższym poziomem od 2015 roku.

Dane ankietowe wykazały, że wzrost gospodarczy w strefie euro uległ dalszemu spowolnieniu w zeszłym miesiącu, a wskaźniki prognozujące sugerują, że w tym kwartale region może doznać spadku, ponieważ koszty utrzymania niepokoją konsumentów.

Indeks dolarowy zyskał 0,8 proc. do 105,98, najwyższego poziomu od dwóch dekad dla tej waluty.