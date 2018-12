Europejskie akcje atrakcyjne jak rzadko kiedy

W ciągu ostatnich 14 lat europejskie akcje były równie atrakcyjne na tle obligacji jak dzisiaj tylko przez krótki okres w 2016 r.

Na świętego Mikołaja inwestorów z rynków europejskich prezenty ominęły. Po tym jak w środę indeksy zza oceanu mocno spadały, w czwartek paneuropejski wskaźnik STOXX Europe 600 nurkuje o 2,2 proc., sięgając najniższego pułapu od dwóch lat. Ta wyprzedaż sprawiła, że stopa dywidendy dla spółek z indeksu skoczyła do okazałych 4,2 proc. Tym samym różnica w stopie dywidendy z europejskich akcji przewyższa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Niemiec o 3,95 proc., najwięcej od dwóch i pół roku (jednocześnie akcje ze STOXX Europe 600 są bezwzględnie najtańsze od 5,5 roku, jeśli pod uwagę wziąć wskaźnik ceny do oczekiwanych w kolejnych 12 miesiącach zysków – spadł on poniżej 13).



Różnica między stopą dywidendy a rentownościami obligacji, będąca uproszczoną miarą względnej atrakcyjności obu grup aktywów, wskazuje, jak bardzo akcje są teraz atrakcyjne na tle obligacji. Z wyjątkiem kilkunastu dni w 2016 r. różnica między stopą dywidendy a rentownościami jest najwyższa w ostatnich niespełna 14 latach, za które dostępne są dane. Choć porównanie atrakcyjności inwestycji zachęca do akumulowania akcji już teraz, to tendencja do preferowania bezpiecznych obligacji może się jeszcze przez jakiś czas utrzymać, wynika z analizy wykresu różnicy stopy dywidendy i rentowności.



W ostatnich 14 latach poruszała się ona wewnątrz formacji klina – gdy znajdowała się przy jej dolnym ograniczeniu, był to dobry moment do zakupu obligacji, gdy docierała do górnego – warto było kupować akcje. Ponieważ obecnie do tego oporu jeszcze trochę brakuje, najlepszy moment, by postawić na akcje kosztem obligacji, dopiero nadejdzie. Przy założeniu, że dotychczasowa dynamika tego ruchu utrzyma się, wykres różnicy stopy dywidendy ze STOXX Europe 600 i rentowności w Niemczech znajdzie się na górnym ograniczeniu klina już w ciągu kilku tygodni.