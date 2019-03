Europejskie giełdy rozpoczynają tydzień spadkami prawie we wszystkich sektorach

Europejskie giełdy rozpoczynają nowy tydzień spadkami prawie we wszystkich sektorach. Nie znikają obawy zarówno o globalny jak i regionalny wzrost gospodarczy. Inwestorzy na koniec kwartału przystąpili do realizacji zysków - podają maklerzy.

Już w Azji w poniedziałek notowano duże spadki wskaźników - Nikkei 225 stracił na zakończenie handlu 3,0 proc. Kontrakty na S&P 500 w USA zniżkują o 0,7 proc., po spadku tego indeksu w piątek o 1,9 proc.



W Europie indeks Stoxx 600 traci 0,4 proc. Zniżkom przewodzą spółki wydobywcze i detaliczne.



Po prawie 3 miesiącach optymizmu związanego m.in. z rozmowami handlowymi USA-Chiny i "gołębimi" komunikatami banku centralnego USA, co wywołało na giełdach najlepszy początek roku dla globalnych akcji w ciągu ostatnich dwóch dekad, teraz inwestorzy zmieniają kierunek i zaczynają negatywnie reagować na złe przepowiednie dla gospodarki.



"Pesymizm wśród inwestorów rośnie, podobnie jak wskaźniki recesji na rynkach obligacji" - mówi Nick Twidale, dyrektor ds. operacji w Rakuten Securities.



"Strefa euro wyraźnie zmaga się ze słabymi raportami gospodarczymi" - mówi z kolei David Madden, analityk rynku w CMC Markets UK, odnosząc się do opublikowanych w piątek rozczarowujących danych PMI w przemyśle m.in. z Niemiec.



"W centrum uwagi pozostaje też Brexit po przedłużeniu wyjścia W.Brytanii z Unii, o które prosiła Theresa May" - dodał.



Tymczasem brytyjski dziennik "The Sun" poinformował, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May w poniedziałek ogłosi ustąpienie ze swojego stanowiska jak tylko zatwierdzone zostanie przez parlament porozumienie z UE o Brexicie i Zjednoczone Królestwo opuści Wspólnotę.



Rada Europejska przyjęła w czasie szczytu w ub. tygodniu, że nowym terminem domyślnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będzie 12 kwietnia. Taka data obowiązywałaby w przypadku nieprzyjęcia przez Izbę Gmin porozumienia w sprawie warunków wyjścia ze Wspólnoty do końca przyszłego tygodnia.



Na rynku walutowym po piątkowym załamaniu otrząsa się turecka lira i zwyżkuje wobec USD o 3,4 proc. W piątek waluta Turcji osłabiła się wobec dolara USA o ponad 6,5 proc.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,45 proc., 10-letnich bundów rośnie o 1 pkt bazowy do -0,01 proc.



Na giełdach ropy WTI w Nowym Jorku tanieje o 0,6 proc. do 58,68 USD za baryłkę.



Miedź na LME w Londynie zyskuje 0,05 proc. do 6.312,50 USD za tonę.



Złoto drożeje o 0,2 proc. do 1.316,53 USD za uncję.



O 10.00 inwestorzy poznają dane Ifo z Niemiec w III.



Przedstawiciele USA i Chin wznawiają negocjacje handlowe.