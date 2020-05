Exide Technologies znów zbankrutowało

Amerykańska spółka, która w 1995 roku przejęła polską Centrę, po raz drugi w okresie dekady wystąpiła o ochronę przed roszczeniami wierzycieli, informuje Global Atlanta.

Exide Technologies ma 817 mln USD długu. Spółka rozpoczęła poszukiwania chętnych do kupna aktywów. Jej wierzyciele chcą przejąć zdrowy biznes zagraniczny Exide. Zaoferowali za niego 430 mln USD plus przejęcie niektórych długów i należności. Czas na składanie ofert wyznaczono do lipca. Amerykański producent akumulatorów przeznaczył 75 mln USD na kontynuację działalności zagranicznej. Exide zatrudnia na świecie ok. 8 tys. ludzi.