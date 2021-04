Exxon proponuje stację wychwytywania CO2 za 100 mld USD

Gigantyczny hub do wychwytywania emisji CO2 zaproponował koncern Exxon Mobil. Jego wartość sięgałaby 100 mld USD, zaś w jego sfinansowaniu musiałoby wziąć udział państwo.

Byłby to największy tego typu projekt na świecie. Infrastruktura zlokalizowana w Teksasie pozwoliłaby na przechwytywanie dwutlenku węgla wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej.

Urządzenia przechwytywałyby emisje CO2 z rafinerii, zakładów petrochemicznych i innych obiektów przemysłowych. Wstępne prognozy zakładają, że dzięki zastosowanej technologii można by magazynować 50 mln ton CO2 rocznie pod dnem Zatoki Meksykańskiej do 2030 r. To więcej niż wszystkie dotychczasowe działające na całym świecie projekty. Dodatkowo, jak twierdzi Exxon, wartość ta może zwiększyć się dwukrotnie do 2040 r.

W budowie i finansowaniu tak ogromnego projektu musiałoby uczestniczyć wielu partnerów prywatnych oraz publicznych.