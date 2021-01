Exxon Mobil przygotowuje się do wprowadzenia zmian w swoim zarządzie i podjęcia dalszych działań w celu zmniejszenia śladu węglowego. To efekt presji wywieranej na firmę przez inwestorów z Engine No. 1.

Firma rozważa rozszerzenie zarządu o jednego lub dwóch nowych członków i zwiększenie inwestycji w zrównoważony rozwój - stwierdzili informatorzy portalu MarketWatch.