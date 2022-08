EY podwoi siły w centrum usług

EY Global Delivery Services Poland (EY GDS Poland), czyli centrum usług wspólnych, które firma z wielkiej czwórki otworzyła we Wrocławiu 11 lat temu w ramach działającej od 20 lat temu spółki usługowej, mocno się ostatnio rozrosło.

– Przez pierwsze kilka lat przybywało do stu pracowników rocznie, ale w ostatnich trzech-czterech było to po kilkaset osób. Zwiększyliśmy zakres działalności: początkowo zajmowaliśmy się procesami wewnętrznymi, jak finanse, HR i administracja. Następnie dodaliśmy usługi konsultingu, doradztwa transakcyjnego, podatkowe, a rok temu – audyt. W tym momencie we Wrocławiu pracuje 1,8 tys. osób, w Warszawie powyżej 600, a w innych miastach Polski kilkadziesiąt, łącznie 2,5 tys. – mówi Dominik Woźniak, członek zarządu EY GDS Poland.

Wzrost widać w wynikach.

– W roku fiskalnym zakończonym w czerwcu zwiększyliśmy przychody o 50 proc. r/r. W tym roku też będziemy rosnąć – mówi Dominik Woźniak.

Nie podaje danych. Natomiast w roku finansowym 2020/21 centrum usług miało 444,5 zł przychodów i 23,3 mln zł zysku netto.

Wielka rekrutacja w Warszawie i Wrocławiu

– Planujemy dalszy wzrost zatrudnienia. W ciągu trzech-pięciu lat możemy zatrudnić kolejne 2,5 tys. osób. 70-75 proc. z nich będzie pracować w nowych technologiach, jak programowanie, SAP, digital, DevOps, sztuczna inteligencja, machine learning czy metaverse i data computing. Nadal będziemy rozwijać działy audytu, finansów i zarządzania ryzykiem. Poszukujemy też koordynatorów projektów w każdym z obszarów ze znajomością języków obcych, szczególnie francuskiego i niemieckiego – mówi członek zarządu EY GDS.

Jest plan Dominik Woźniak, członek zarządu EY GDS, zapowiada szybki rozwój centrum usług, głównie we Wrocławiu i Warszawie. Przyznaje jednak, że trudno dziś robić dalekosiężne plany.

Większość zadań polska spółka realizuje dla biur EY na świecie. Dlatego głównie eksportuje usługi – powyżej 90 proc., głównie do Europy Zachodniej.

Obecnie najwięcej, ponad 1 tys. pracowników spółki, zajmuje się konsultingiem. EY Technology to druga pod względem liczby zatrudnionych tzw. linia serwisowa, w której jest ponad 500 pracowników. Finanse i zarządzanie ryzykiem to ponad 400 osób.

– Podwojenie firmy to wyzwanie. Dziś ciężko planować z pięcioletnim wyprzedzeniem ze względu na dynamikę zmian w makroekonomii i polityce. Wzrost może być wyzwaniem, szczególnie ze względu na dostępność pracowników, ale i we Wrocławiu, i w Warszawie są jeszcze rezerwy, zarówno wśród osób z doświadczeniem, jak też bez – uważa Dominik Woźniak.

EY GDS zachęca m.in. możliwością zdobycia EY Tech MBA i EY Masters in Business Analytics, dyplomów przyznawanych przez Hult International Business School. Spółka prowadzi też program szkoleniowy EY Badges ze szkoleniami z programowania, innowacji, zarządzania projektami czy marketingu. Zwraca też 100 proc. kosztów zdobycia certyfikatu dla finansistów ACCA.

Powolny powrót do biur

– Skupiamy się na dobrze funkcjonujących centrach we Wrocławiu i Warszawie, choć zatrudnienie nie ogranicza się do nich. Nie wykluczamy otwarcia biur w innych polskich miastach – mówi Dominik Woźniak.

We Wrocławiu EY GDS ma 10,5 tys. m kw. przy ul. Suchej, a w Warszawie 3,4 tys. m kw. w biurowcu na ul. Przyokopowej. Nie ma tam na razie tłoku.

– Nasi pracownicy mają możliwość korzystania z elastycznego trybu pracy. Nie stawiamy im konkretnych wymagań. Zachęcamy pracowników do powrotu do biura. Choć odbywa się on w wolniejszym tempie, niż się spodziewaliśmy, to pracownicy, którzy się na niego decydują, widzą korzyści. Nam zależy na identyfikacji pracowników z marką, ich pracy w zespołach, choć w czasie pandemii i pracy zdalnej nie obserwowaliśmy spadku wydajności i zaangażowania – mówi Dominik Woźniak.

Dlatego w tym momencie mimo ambitnych planów firma nie myśli o wynajmie większej powierzchni.

Nowe zadania dla Polaków

Polska spółka brała czynny udział w otwarciu pierwszych poza Polską europejskich biur EY GDS. W ubiegłym roku ruszyło biuro w Budapeszcie, które dziś zatrudnia prawie 70 osób i specjalizuje się w podatkach. W lipcu tego roku otwarte zostało biuro w Maladze w Hiszpanii (zajmuje się głównie konsultingiem), które ma już 450 pracowników, a ich liczba ma szybko rosnąć.

– W otwarcie nowych biur zaangażowane są różne zespoły. Nasz ze względu na 11-letnie doświadczenie wspiera te procesy koordynując zatrudnienie i integrację do sieci GDS – wyjaśnia członek zarządu EY GDS.