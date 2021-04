FDA częściowo wstrzymała badanie Ryvu

Amerykańskie badanie kliniczne potencjalnego leku polskiej spółki na białaczkę zostało częściowo wstrzymane z powodu zgonu pacjenta. Ryvu oczekuje, że szybko powróci do rekrutacji pacjentów.

Biotechnologia to taka branża, w której ludzka śmierć trafia do giełdowego raportu bieżącego. W czwartek wieczorem notowane na GPW Ryvu poinformowało, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) "częściowo i czasowo" wstrzymała badanie kliniczne cząsteczki RVU/SEL120 po tym, jak zmarł jeden z pacjentów, którym ją podawano.

“Decyzja FDA została wydana po wystąpieniu zgonu w następstwie pogarszającego się zapalenia trzustki u jednego z pacjentów, który wcześniej przyjmował dawkę 110mg RVU120, co zostało zaraportowane przez spółkę jako poważne zdarzenie niepożądane (ang. Serious Adverse Event) mogące mieć związek z RVU120" - czytamy w komunikacie Ryvu.

Spółka zwołała telekonferencję dla inwetorów na piątek, na godzinę 8 rano, w trakcie której ma wyjaśnić sytuację.

"Częściowe i czasowe wstrzymanie" oznacza, że dwaj pozostali pacjenci, którzy do tej pory otrzymywali potencjalny lek w ramach badania klinicznego nadal będą go otrzymywać. Do badania do czasu uzyskania zgody ze strony FDA nie będą natomiast włączani nowi pacjenci.

"Spółka będzie sumiennie współpracować z Agencją i starać się o jak najszybsze wznowienie badania klinicznego. Zarząd spółki jest przekonany że całość wyników uzyskanych dotychczas w projekcie uzasadnia kontynuację badania po uzyskaniu zgody FDA" - informuje Ryvu.

Dla Ryvu zgon pacjenta w trakcie badania klinicznego nie jest nowością. Jesienią 2017 r. do takiego zdarzenia doszło podczas pierwszej fazy badań klinicznych cząsteczki SEL24, która - podobnie jak RVU120 - ma pomagać pacjentom z ostrą białaczką szpikową. Kurs akcji zareagował wtedy tąpnięciem i w trakcie jednej sesji spadł o prawie 20 proc. Zarząd spółki na specjalnej konferencji tłumaczył wówczas rynkowi, że zdarzenia tego typu w biotechnologii nie należą do rzadkości w przypadku badań klinicznych na pacjentach, którzy cierpią często na kilka chorób współistniejących. Po dwóch miesiącach FDA wyraziła wtedy zgodę na wznowienie badania.

RVU120 jest obecnie w fazie IB/II badania klinicznego, w trakcie której ustala się profil bezpieczeństwa cząsteczki i rekomendowaną dawkę. Potencjalny lek ma znaleźć zastosowanie przede wszystkim w terapii ostrej białaczki szpikowej i zespołu mielodysplastycznego, ale spółka uważa, że może służyć także pacjentom z guzami litymi, takimi jak rak jelita grubego czy sutka.

Przed publikacją raportu bieżącego o wstrzymaniu badania klinicznego akcje Ryvu sprzedawał jeden z insiderów. W czwartek w ciągu dnia o sprzedaży pakietu 39 tys. akcji za 2,34 mln zł poinformował Piotr Romanowski, przewodniczący rady nadzorczej biotechnologicznej spółki.