Firmy mogą zgarnąć granty na wzornictwo

Audyt wzorniczy pomaga przedsiębiorcom ocenić potencjał biznesowy firm i wyznaczyć kierunki rozwoju przedsięwzięć dotyczących designu. Dzięki wzornictwu produkty firmy mogą wyróżnić się na rynku. Na tego typu projekty można zdobyć dofinansowanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi konkurs z grantami „Wzornictwo w MŚP” z działania 1.4 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a także z Mazowsza, z wyjątkiem Warszawy i otaczających ją powiatów.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 29 sierpnia. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł, natomiast maksymalne dofinansowanie projektu - nawet 3 mln zł. Z kolei minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 200 tys. zł. Wysokość wkładu własnego, jaki musi zapewnić wnioskodawca, zależy od sposobu finansowania projektu i zaplanowanych działań. Może ona wynieść od 15 do 50 proc. w przypadku usług i dla części inwestycyjnej przedsięwzięcia.

– Odpowiedni proces wzorniczy to szansa na wdrożenie nowych rozwiązań produktowych m.in. w dziedzinie wyglądu i funkcjonalności. Przykładami mogą być przedmioty codziennego użytku, jak linie mebli, odzieżowe czy opakowania spożywcze. Konkurs Wzornictwo w MŚP to okazja dla przedsiębiorców, aby lepiej zaprezentować swoje pomysły rynkowi – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Odpowiednia kadra: Za opracowanie strategii wzorniczej powinien odpowiadać zespół. W jego skład musi wchodzić co najmniej jeden projektant. Adobe Stock

Dotacje pokryją koszty związane z przeprowadzeniem audytu i opracowaniem strategii wzorniczej. Co ważne, te elementy projektu powinny być gotowe jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z audytu i strategii, opracowanych wcześniej z pomocą dofinansowania z konkursu „Wzór na konkurencję etap I” przeprowadzanego z działania 1.4 programu Polska Wschodnia. Był on dostępny dla firm w poprzedniej perspektywie finansowej. Jest jednak jeden warunek: informacje i rekomendacje zawarte w tej strategii muszą być aktualne. Ponadto nie może być ona wdrożona.

Roboty i materiały budowlane

Granty pokryją koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu i opracowaniem strategii. Przedsiębiorca będzie mógł z pomocą dotacji kupić środki trwałe inne niż nieruchomości, a także oprogramowanie oraz wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji i know-how. Na tej liście znajdują się również roboty i materiały budowlane związane z instalacją maszyn i urządzeń. Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10 proc. wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie. Dotacje sfinansują ponadto wydatki dotyczące usług szkoleniowych i ustanowienia zabezpieczenia zaliczki.

Warto podkreślić, że unijne wsparcie nie pokryje kosztów stworzenia strony internetowej firmy i oprogramowania.

Zgodnie z wytycznymi konkursu, za procesy projektowania wzorniczego i opracowania strategii powinien odpowiadać zespół. W jego skład musi wchodzić co najmniej jeden projektant. Warto, aby miał wyższe wykształcenie w dziedzinie np. wzornictwa przemysłowego czy architektury lub doświadczenie w projektowaniu. Na przeprowadzenie audytu i przygotowanie strategii wzorniczej przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 70 tys. zł.

– Istotą dobrze przeprowadzonych audytów wzorniczych jest odpowiedni dobór zespołu audytorów. Firmy, które jeszcze nie współpracowały z projektantami, zatrudniają menedżerów produktu. To osoby bardzo ważne w procesie wzorniczym. Jednak równie ważną rolę odgrywają także konstruktorzy, materiałoznawcy i technolodzy. Jeśli firma nie ma w swoim zespole takiego specjalisty, warto go zatrudnić – podkreśla Katarzyna Borkowska, projektantka i współzałożycielka warszawskiego studia projektowego Kabo&Pydo.

Audytorzy powinni mieć kompetencje z takich dziedzin jak: technologia, inżynieria, projektowanie, marketing, zarządzanie i psychologia. Na podstawie wyników audytu powstanie strategia zawierająca rekomendacje dotyczące dalszych działań wzorniczych w firmie. Eksperci ocenią korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć dzięki wdrożeniu działań opisanych w projekcie. Chodzi m.in. o możliwość poszerzenia rynków zbytu, wzrost przychodów przedsiębiorstwa i zwiększenie konkurencyjności jego oferty produktowej.

Strategie marketingowe

Co powinno znaleźć się w strategii wzorniczej? Przede wszystkim charakterystyka dotychczasowej działalności firmy, w tym m.in. analiza wizerunku marki. Warto, aby przedsiębiorca sprawdził, jakie stosowane przez niego strategie marketingowe i organizacyjne są skuteczne, a jakie wymagają poprawy. Warto zwrócić uwagę, że dokument powinien dotyczyć nie tylko wnioskodawcy, lecz również jego konkurentów. Kolejnymi elementami opracowywania strategii wzorniczej są opis trendów rynkowych oraz określenie najistotniejszych dla firmy kierunków technologicznych i branżowych o dużym potencjale biznesowym. W ten sposób przedsiębiorca może ustalić plany rozwoju spółki w dziedzinie wzornictwa.