Firmy poligraficzne nie boją się konkurować z zagranicą

Jesteśmy przygotowani do walki o klienta tak samo lub nawet lepiej niż podmioty zagraniczne – deklaruje dwóch na trzech przedsiębiorców z branży.

Z badania zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce wynika, że zdolność do konkurowania firm poligraficznych znacząco wzrosła. 25 proc. przedsiębiorców jest zdania, że krajowy sektor poligraficzny ma lepsze i nowsze parki maszyn i urządzeń (MiU) niż podmioty zagraniczne, a 41 proc. ocenia konkurencyjność posiadanych parków na poziomie podobnym, jak u kolegów z tej branży z innych krajów. To znacząco lepszy wynik niż jesienią 2020 r., gdy te oceny wynosiły odpowiednio 14 i 27 proc.