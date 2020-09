Firmy rodzinne spotkają się na Wzgórzach

Więzy krwi to za mało, by przejąć stery w firmie rodzinnej — mówi Henryk Orfinger, założyciel kosmetycznego imperium Dr Irena Eris

W 1804 r. Gerhard Bonnier założył wydawnictwo w Kopenhadze. Kilkanaście lat później jego syn założył wydawnictwo w Szwecji — tak narodziła się rodzinna firma Bonnier, która niespełna 200 lat później — w styczniu 1997 r. — założyła „Puls Biznesu”. Doskonale zatem czujemy puls firm rodzinnych, które są solą polskiej przedsiębiorczości. By wspierać ich rozwój i pomagać rodzinom prowadzącym biznes, po raz pierwszy organizujemy forum firm rodzinnych. To niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy od twórców najlepszych firm i ekspertów o tym, jak zarządzać taką firmą, przygotować ją do sukcesji i sprawić, by trwała przez wieki. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami. Brzmi interesująco? To dodaj jeszcze wspaniały klimat Mazur — zapraszam 15-16 października na Forum na Wzgórzach. Do zobaczenia - Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „PB”.