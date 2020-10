UOKiK: kara prawie 13,5 mln zł dla Getin Noble Banku

Karę w wysokości prawie 13,5 mln zł nałożył UOKiK na Getin Noble Bank za stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego, poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.