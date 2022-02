FlixBus zawiesi część połączeń na Ukrainie

Przewoźnik zawiesza sprzedaż biletów do miast w których jest największe ryzyko walk, np. do Charkowa. Jego autobusy nadal będą docierać do Lwowa czy Kijowa.

Coraz więcej Ukraińców i Polaków mieszkających na Ukrainie szykuje się do wyjazdu z kraju objętego wojną. Polscy przewoźnicy na razie realizują połączenia do głównych miast na Ukrainie. Na ograniczenie siatki połączeń zdecydował się FlixBus.