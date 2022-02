Według wstępnych danych urzędu statystycznego INSEE, w styczniu ceny konsumpcyjne we Francji wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym i 2,9 proc. w ujęciu rocznym. Odczyty są wyższe niż w grudniu i wyższe od rynkowych oczekiwań.

Analitycy spodziewali się, że inflacja CPI we Francji spadnie o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i wzrośnie o 2,5 proc. rok do roku.