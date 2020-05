Francja: w II kwartale PKB może spaść o około 20 proc.

Urząd statystyczny INSEE w opublikowanej w środę prognozie szacuje spadek PKB Francji o ok. 20 proc. w drugim kwartale oraz o ponad 8 proc. w skali całego roku. Aktywność gospodarcza szacowana jest na poziomie 4/5 sprzed kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Po wychodzeniu z kwarantanny obserwujemy "ostrożny, ale wyraźny" powrót aktywności gospodarczej – stwierdza INSEE. PKB może jednak nadal spadać; w drugim kwartale - o ok. 20 proc. i o ponad 8 proc. w skali roku "w optymistycznym scenariuszu" - zastrzega.

INSEE podaje, że aktywność francuskiej gospodarki oceniana jest teraz na 4/5 sprzed kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. W czasie trwania dwumiesięcznej kwarantanny aktywność gospodarki szacowana była na 2/3. W czerwcu może być mniejsza o ok. 14 proc., przy czym w maju spadek ten wynosił 25 proc., a w kwietniu 35 proc.

W pierwszym kwartale roku PKB Francji skurczył się o 5,8 proc. To największy spadek od momentu liczenia wskaźnika PKB w 1948 roku - zauważa INSEE. Zastrzega, że do prognoz na najbliższy okres należy podchodzić ostrożnie z uwagi na niepewność, co do tempa ożywienia gospodarczego w kolejnych tygodniach.

Powrót do normalności prawdopodobnie potrwa "długie miesiące", nawet jeśli aktywność gospodarcza w lipcu powróci do poziomu sprzed kryzysu - szacuje urząd.

Władze Francji zniosły kwarantannę 11 maja, pozwalając na wznowienie działalności we wszystkich sektorach gospodarki z wyjątkiem gastronomii; restrykcje nadal obowiązują m.in. branżę lotniczą.