Francja: w lipcu 2,4 mln pracowników sektora prywatnego na postojowym

W lipcu 2,4 mln pracowników sektora prywatnego we Francji było nadal objętych mechanizmem częściowego bezrobocia, czyli tzw. postojowym - poinformowało w środę ministerstwo pracy. To o 2 mln mniej niż w czerwcu.

Pod koniec lipca sześciu na 10 pracowników we Francji chodziło do pracy, a co dziesiąty pracował wciąż zdalnie – podał resort.