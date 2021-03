Do końca roku pod logo New Work ma działać 30 coworkingów. To realizacja planu sprzed pandemii, tyle że w modelu franczyzy

Do czasu pandemii New Work, pochodzący z Budapesztu operator elastycznych powierzchni biurowych, co roku podwajał swoje przychody przez trzy kolejne lata. W 2020 r. spadły one o 8 proc. r./r. osiągając 4,4 mln EUR. Firma ocenia, że to i tak bardzo dobrze na tle całego segmentu powierzchni flex.