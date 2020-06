Fundusz NN ma pomysł na zerowe stopy

Obniżki stóp procentowych utrudniają funduszom obligacji osiąganie stóp zwrotu satysfakcjonujących klientów. Jedno z większych TFI ma na to pomysł

NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) nie ma szczęścia do nazwy i polityki inwestycyjnej. Na przełomie 2012 i 2013 r. przyszedł na świat jako NN Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L). W marcu 2016 r. zmienił się w NN Obligacyjny Globalnej Alokacji (L). W lipcu 2017 r. przekształcił w NN Lokacyjny (L), by pod wpływem nazewniczych oczekiwań KNF wobec funduszy dłużnych już bez zmiany strategii przyjąć później obecny szyld.