Obecnie cztery fundusze są ujawnione w rejestrze KNF jako grające na spadek akcji CD Projektu. Największa pozycją ma fundusz Kintbury Capital. Wynosi ona 0,95 proc.

Londyński fundusz od dłuższego czasu gra na spadki akcji producenta gier. Krótką pozycję na poziomie 0,5 proc. ujawnił w sierpniu 2021 r. Do połowy października powiększył ją do 0,7 proc. W lutym 2022 r. zmniejszył do 0,69 proc., by na początku marca ponownie powiększyć do 0,7 proc.

Z krótkimi pozycja na akcjach CD Projektu ujawnione są też Point72 Asset Management, Arrowstreet Capital i Eminence Capital. Razem z Kintbury Capital ich łączna krótka pozycja to 2,63 proc.

W ciągu ostatniego tygodnia kurs CD Projektu spadł o około 23 proc.