Fundusz Trójmorza w 2020 r. nabrał rozpędu mimo pandemii

Rok 2020 był bardzo owocny dla Funduszu Trójmorza – był to okres dalszego intensywnego rozwoju tego międzynarodowego przedsięwzięcia, którego inicjatorem był polski bank rozwoju BGK. W 2020 r. fundusz zrealizował pierwsze inwestycje oraz rozrósł się o kolejne kraje członkowskie.

Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund - 3SIIF) to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza, która jest projektem politycznym. Co istotne, nie jest to fundusz dotacyjny, lecz typowo rynkowy instrument inwestycyjny – projekty realizowane ze środków funduszu mają przynosić udziałowcom zysk.

Koncepcja Funduszu Trójmorza narodziła się przy okazji szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbył się w Warszawie w 2017 roku z udziałem prezydenta USA. Właśnie wtedy polski bank rozwoju BGK doszedł do wniosku, że dobrym rozwiązaniem jest stworzenie funduszu inwestycyjnego, którego założycielami będą banki rozwoju ze wszystkich krajów Trójmorza.

Inwestycje 3SIIF mają pełnić ważną rolę łączenia państw naszego regionu – od krajów bałtyckich, przez Polskę, Czechy, Słowację, aż po Bałkany. To niezbędny warunek, aby kraje Trójmorza mogły się dalej rozwijać i być konkurencyjne względem państw Zachodu. Warto pamięć, że tworzenie infrastruktury na najwyższym poziomie ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny. Chociażby budowa trasy Via Carpatia – mającej prowadzić z Litwy, przez Polskę, na Bałkany – znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania, a jednocześnie podniesie konkurencyjność naszych krajów w oczach zagranicznych inwestorów i pobudzi handel wewnątrz regionu Trójmorza.

Założycielami funduszu w 2019 r. były dwa banki rozwoju naszego regionu – polski Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rumuński EximBank. W 2020 r. do funduszu dołączyły również Łotwa, Estonia, Słowenia, Węgry oraz Bułgaria. Kolejne kraje - Litwa, Chorwacja, Czechy, Słowacja - także wyraziły chęć akcesu do projektu i są obecnie w trakcie wewnętrznych procesów administracyjnych. Łączna wartość deklaracji wpłat do funduszu od wszystkich krajów wynosi już ponad 800 mln euro, z czego 500 mln euro z BGK. To właśnie polski bank rozwoju jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza. Fundusz ma koncentrować się na strategicznej infrastrukturze, w trzech fundamentalnych dla idei Trójmorza sektorach – transporcie, energetyce i cyfryzacji. Cele funduszu pokrywają się więc z celem BGK, czyli wsparcia społeczno-gospodarczego rozwoju Polski.

O wyborze projektów, w które finalnie zaangażuje się fundusz, decyduje niezależny komitet inwestycyjny. Analizując potencjalne projekty, komitet kieruje się zarówno ich wpływem na rozwój regionu, jak i perspektywą korzyści ekonomicznych dla akcjonariuszy funduszu. W 2020 r. Fundusz Trójmorza zrealizował dwie pierwsze inwestycje. W październiku nabył spółkę Cargounit - polskiego lidera na rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowej, natomiast w grudniu rozszerzył swoje portfolio o pakiet kontrolny estońskiej spółki Greenergy Data Centers, działającej w branży cyfrowej.

Firma analityczna SpotData opracowała w 2019 r. raport „Perspektywy dla inwestycji infrastrukturalnych w Trójmorzu”. Zawiera on informacje, jakie kwoty musiałyby zostać zainwestowane w krajach Trójmorza, we wspomnianych wcześniej sektorach, aby kraje naszego regionu były na porównywalnym poziomie rozwoju infrastrukturalnego, jak „stara Unia”. Te potrzeby zostały określone na prawie 600 mld euro. Pokazuje to ogrom, ale i potencjał tych potrzeb. Należy bowiem również pamiętać, że nasz region stanowi 30 proc. ludności całej Unii Europejskiej, a jednocześnie generuje raptem 20 proc. unijnego PKB. Pokazuje to potencjał wzrostu, który można uwolnić poprzez inwestowanie w odpowiednie sektory. Region Trójmorza to również obszar oferujący niecodzienną – szczególnie w obecnych czasach – stabilność inwestycyjną w połączeniu z atrakcyjnymi perspektywami wzrostu. Docelowo, łącznie z deklaracjami wpłat od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, fundusz planuje zebrać 3-5 mld euro.

Fundusz ma odegrać ważną rolę w rozwoju i integracji naszego regionu. To szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy cały świat, w tym nasz region, odczuwa poważne skutki pandemii. Inwestycje w infrastrukturę są podstawą wychodzenia gospodarek z kryzysu. Fundusz Trójmorza, który pobudza aktywność inwestycyjną w regionie przez łączenie finansowania publicznego ze środkami prywatnymi, jest wehikułem znakomicie dostosowanym do bieżących potrzeb.

Informacje dotyczące Funduszu Trójmorza można śledzić na bieżąco na stronę www.3SIIF.eu.