Funt w centrum uwagi

Kluczowe informacje z rynków:

BREXIT: Wczoraj wieczorem przewagą 27 głosów Izba Gmin przyjęła tzw. poprawkę Letwina (329-302), która pozwala parlamentowi przejąć kontrolę nad procesem Brexitu. W efekcie w środę będzie mieć miejsce seria tzw. głosowań orientacyjnych dotyczących szeregu scenariuszy dla Brexitu – o tym, jakie to będą dowiemy się dzisiaj. W grę wchodzą: wniosek o przeprowadzenie drugiego referendum, wcześniejsze wybory, natychmiastowe odwołanie Brexitu w oparciu o Art. 50 TL, twardy (bezumowny) Brexit, czy też miękki Brexit (pozostanie w unii celnej), lub scenariusz norweski. Wynik głosowań nie będzie prawnie wiążący, ale może pokazać za jakim rozwiązaniem opowiada się Izba Gmin. Premier May zwracała uwagę w poniedziałek wieczorem, że takie głosowania mogą jednak stanowić niebezpieczny precedens i naruszać demokratyczną równowagę. Sama przyznała jednak, że porozumienie rozwodowe z UE nie będzie poddane pod głosowanie, gdyż arytmetyka pokazuje, że zostałoby ono przegrane.

NOWA ZELANDIA: Bilans handlowy w lutym wskazał na nadwyżkę w wysokości 12 mln NZD wobec oczekiwanego deficytu w kwocie 200 mln NZD. Eksport przyspieszył do 4,82 mld NZD (szacowano 4,7 mld NZD), a import wyhamował do 4,8 mld NZD (oczekiwano 4,9 mld NZD). Rynek koncentruje się jednak na zaplanowanym na środę posiedzeniu RBNZ.

Opinia: Proces Brexitu wkracza w decydującą fazę i najbliższe dni mogą okazać się kluczowe – dlatego większość depesz agencji informacyjnych krąży wokół tego tematu. Na co warto zwrócić uwagę? Czy wczorajszy ruch Izby Gmin (poprawka Letwina) należy odbierać negatywnie? Nie do końca. W serii głosowań nad poprawkami, które miały miejsce przed 2 tygodniami posłowie wyrazili już opinię, że nie chcą bezumownego (twardego) Brexitu, ale i też nie są zwolennikami dążenia w stronę drugiego referendum… Patowa sytuacja? Tak naprawdę brytyjscy parlamentarzyści sami nie wiedzą, co jest najlepsze. Teoretycznie w dyskusjach, jakie przewijały się w ostatnich miesiącach, nieraz padały głosy, aby próbować zaimplementować model norweski… tyle, czy za tym opowiadali się obywatele podczas referendum ws. Brexitu z 2016 r.? Skoro tak, to może warto ich ponownie zapytać, jakiej formuły tak naprawdę oczekują? Tylko, czy należy się ich pytać, bo de facto, to ostatnie 3 lata mogły zmienić zapatrywania wobec Brexitu w ogóle… Innymi słowy, kwadratura koła.

Czy jutrzejsze głosowania orientacyjne coś wniosą? Moim zdaniem nie, choć potwierdzą to, że parlament nie chce bezumownego Brexitu. Nie należy odrzucać scenariusza w którym May na ostatnią chwilę (w piątek 29 marca) przeprowadzi przez parlament głosowanie nad porozumieniem rozwodowym. Zwłaszcza, że dobrze wie, że dla części posłów (głównie eurosceptyków i tych z partii DUP), to rozwiązanie jest mniejszym złem. Na rynku ponownie pojawiły się plotki, że mogliby oni jednak poprzeć jej projekt…. Rollercoaster trwa, a funt mimo dużych wahań, ostatecznie pnie się do góry.

Sam fakt, że do głosowania nad projektem May być może dojdzie, byłby dla brytyjskiej waluty pozytywny. Ale wydaje się, że dość szybko może przyjść refleksja, że wyjście z UE już po 22 maja, nie jest tym, co byłoby najlepsze (rynki po cichu liczyły na taki rozwój wypadków, który ostatecznie prowadziłby do odwołania Brexitu) i funt być może zacznie tanieć. Inwestorzy skoncentrują się na tym, że majowy Brexit w połączeniu z niepewnością w globalnej gospodarce może tylko podtrzymać niepewność….

Na dziennym układzie GBPUSD widać, że notowania zdają się dążyć do ponownego testu rejonu oporu 1,3300-1,3345.