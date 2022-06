Gazele Biznesu 2022 na start!

Przyjmowanie zgłoszeń do 23. edycji rankingu małych i średnich firm rozpoczęte.

Dwa lata pandemii, a potem wojna w sąsiednim kraju i spowodowany nią kryzys migracyjny oraz gospodarczy. To, co brzmi jak scenariusz filmu grozy, to rzeczywistość działania polskich firm. To także warunki, w których redakcja „Pulsu Biznesu” rozpoczyna przygotowania do publikacji kolejnej – 23. edycji rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw „Gazele Biznesu”. Powstaje on na podstawie wyników firm z trzech pełnych lat działalności, dlatego pandemia odcisnęła swój ślad już na poprzednim wydaniu, uwzględniającym wyniki z pierwszego roku koronakryzysu. Ubiegłoroczna lista zgromadziła ponad 200 firm mniej niż jej poprzednie wydanie. Ranking jest otwarty, więc trafiają do niego te spośród zgłoszonych firm, które spełniają niełatwe kryteria. Dlatego w czasach koniunktury staje się on dłuższy, a skraca się w trudniejszych dla gospodarki latach. Jak będzie w tym roku, zobaczymy.

Dla kogo tytuł?

W rankingu „Gazele Biznesu” mogą brać udział wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, które dynamicznie się rozwijają. To właśnie ta dynamika mierzona procentowym przyrostem obrotów osiągniętych w ciągu trzech lat jest podstawowym kryterium kwalifikującym firmy do naszego zestawienia i decydującym o zajmowanych przez nie miejscach. Do rankingu, którego wyniki ogłosimy w grudniu 2022 r., w portalu www.pb.pl oraz w specjalnym dodatku do „Pulsu Biznesu”, trafią wyłącznie przedsiębiorstwa, które w latach 2019–2021 z roku na rok odnotowywały zysk i przyrost obrotów.

4490 Tyle firm zakwalifikowało się do ubiegłorocznej edycji rankingu „Gazele Biznesu”. To o 243 mniej niż w rekordowym roku poprzednim.

O zakwalifikowaniu się firmy do rankingu decydują wyłącznie jej wyniki, których weryfikacją od ponad 20 lat na zlecenie „Pulsu Biznesu” zajmują się specjaliści z wywiadowni gospodarczej Coface. Na kształt listy nie ma natomiast wpływu żadne jury ani inna kapituła, której decyzje mogłyby być uznaniowe. Gazelą Biznesu może zostać każda firma, która wypełni zgłoszenie i której wyniki spełniają niełatwe i niezmienne od początku kryteria. Opracowując listę rankingową, analitycy Coface biorą pod uwagę także dane udostępnione do przetwarzania wywiadowni przy innych okazjach. Jednak całkowitą pewność, że kandydatura przedsiębiorstwa zostanie rozpatrzona, daje samodzielne jego zgłoszenie. Można to zrobić, korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.pb.pl/gazele. Termin składania zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.

Wiele niewiadomych

Już przed rokiem rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do rankingu towarzyszyła wielka niepewność związana z pandemią COVID-19. Dziś ta niepewność jest dodatkowo potęgowana przez napaść Rosji na naszego sąsiada – Ukrainę. Dlatego nie sposób prognozować, ile firm może zakwalifikować się do rankingu, który opublikujemy w grudniu.

Kto może zostać Gazelą Biznesu 2022 Gazelą Biznesu 2022 może zostać firma, która: rozpoczęła działalność przed rokiem 2019 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,

w latach 20192021 ani razu nie odnotowała straty,

w roku 2019 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł,

w latach 20192021 z roku na rok notowała przyrost sprzedaży.

Kontakty z ubiegłorocznymi Gazelami Biznesu wskazują, że wiele z nich radzi sobie bardzo dobrze i przeżywa prawdziwy rozkwit, jak choćby licznie reprezentowani w zestawieniu przedstawiciele firm z branży odnawialnych źródeł energii. Nie brakuje jednak przedsiębiorstw, które w związku z pandemią musiały ograniczyć lub nawet na pewien czas wstrzymać działalność. A zdarzają się i takie, które po wybuchu wojny w Ukrainie skoncentrowały się na pomocy pracownikom swoich ukraińskich filii lub po prostu osobom szukającym schronienia przed wojną.

Jednak Gazele Biznesu przez ostatnie 22 lata udowadniały nieraz, że w warunkach dobrych radzą sobie wyśmienicie, w trudnych – bardzo dobrze, a w bardzo trudnych – całkiem dobrze, dlatego możemy liczyć, że mimo wszystkich przeszkód, którym małe i średnie firmy muszą dziś stawiać czoła, lista rankingowa „Gazele Biznesu 2022” dostarczy polskiemu sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw kolejnych powodów do dumy.

Komentarz Pracę nad kolejną listą zaczynamy z dużą dozą ciekawości Łukasz Kiliński Country Manager Coface, autora rankingu Gazele Biznesu W Coface rozpoczynamy prace nad weryfikacją firm do kolejnej edycji Gazel Biznesu i serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania firm do tego rankingu. Przygotowując tegoroczne zestawienie będziemy badać wyniki firm osiągnięte w bardzo zróżnicowanym pod względem sytuacji gospodarczej trzyleciu. Bazowy rok 2019 był czasem dobrej koniunktury ze wzrostem gospodarczym na poziomie 4,7 proc. Kolejny 2020 rok był niezwykle trudny dla polskich przedsiębiorstw, krajowy PKB spadł o 2,5 proc., a wiele firm nie przetrwało tego okresu, zanotowało straty lub spadki obrotów. Z kolei rok 2021, ostatni w badanym trzyleciu, był okresem odbicia gospodarczego ze wzrostem na poziomie 5,9 proc. Jak w tym zmiennym otoczeniu gospodarczym poradziły sobie dotychczasowe Gazele oraz firmy kandydujące do tego tytułu? Niestety wiemy, że dla wielu z nich spadek obrotów w najtrudniejszym roku 2020 poskutkował nieobecnością w ubiegłorocznym rankingu 2021 i nie pozwoli także na znalezienie się w tegorocznym zestawieniu (kryteria wyraźnie mówią o wzroście z roku na rok w całym trzyleciu 2019-21). Na tę grupę firm czekamy zatem w przyszłym roku. Wiemy z kolei, że trudne warunki podczas pandemii wykorzystało wiele przedsiębiorstw z branż, dla których ograniczenia związane z lockdown’ami nie miały istotnego znaczenia i które wręcz wykorzystały odmienne oczekiwania rynku w tym czasie, odnosząc niewątpliwy sukces. Zatem czy dalej dobrze radziły sobie firmy z branż takich jak ICT, farmacja, IT, materiały budowlane czy technologie fotowoltaiczne? Z kolei czy odbicie w roku 2021 było wystarczająco silne, aby odczuli je przedstawiciele branż najbardziej dotkniętych kryzysem takich jak handel detaliczny, transport czy usługi – szczególnie branża HoReCa? I czy zagrożeniem dla dobrych wyników nie okazały się tym razem problemy z komponentami oraz rosnące koszty produkcji związane m.in. ze wzrostem cen energii, czy kosztów pracy? Biorąc pod uwagę powyższe aspekty jesteśmy bardzo ciekawi efektów pracy nad nową edycją. Poznamy je w kolejnych miesiącach pozyskując i analizując bilanse firm z ubiegłego roku i weryfikując Państwa zgłoszenia do rankingu, do czego jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy.