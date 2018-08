GDDKiA podpisała umowę na odcinek Via Baltica

699,5 mln zł będzie kosztowała budowa 23-kilometrowego odcinka drogi Via Baltica od Szczuczyna do Ełku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w poniedziałek umowę z wykonawcą – konsorcjum firm: Porr, Porr Bau oraz UNIBEP.

Zobacz więcej Puls Biznesu_Marek Wiśniewski

Dyrekcja olsztyńskiego oddziału GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą w siedzibie ełckiego rejonu GDDKiA.

Droga Szczuczyn - Ełk Południe to ostatni z trzech warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych oraz budową obiektów inżynierskich i związanych z ochroną środowiska.

Droga ekspresowa S61 Szczuczyn – Raczki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego została podzielona na trzy odcinki: Szczuczyn – Ełk Południe o długości 23 km, Ełk Południe – Wysokie, również o długości 23 km, w tym połączenie z obwodnicą Ełku o długości 4 km oraz 20-kilometrowy odcinek Wysokie – Raczki. Podpisana w poniedziałek umowa zamyka etap przygotowawczy budowy drogi ekspresowej S61 na Warmii i Mazurach.

Budowa tej części szlaku Via Baltica ze Szczuczyna do Raczek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF).

Obecnie w realizacji jest 188 km drogi ekspresowej S61 za ok. 4,6 mld zł. Na podpisanie umowy czeka już tylko 13-kilometrowy odcinek Łomża Zachód - Kolno o wartości ok. 525,6 mln zł.

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku kierowcy pojadą brakującymi odcinkami od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Maz. to ok. 4 mld zł.

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy polsko-litewskiej w Budzisku.