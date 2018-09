GetBack szykuje propozycje dla banków

Poniedziałkowe spotkanie w KNF rozpoczęło nowy rozdział negocjacji pomiędzy bankami a windykatorem. Stawką los obligatariuszy.

W poniedziałek o 14 w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego, w obecności wiceprzewodniczącego Marcina Pachuckiego spotkali się przedstawiciele zarządu GetBacku, 7 banków, które go finansowały i Rady Wierzycieli GetBacku. Tematem rozmów było wejście banków do układu GetBacku – taki apel do instytucji wystosował w ubiegłym tygodniu w liście otwartym Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku. GetBack jest winien siedmiu bankom i kilku TFI 700 mln zł, przy czym te wierzytelności są zabezpieczone, co oznacza, że mogą odzyskać 100 proc., podczas gdy obligatariusze mający wierzytelności niezabezpieczone mogą liczyć na 31 proc.

Walka z czasem: Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku, robi wszystko, by nie ogłoszono upadłości windykatora, bo jego zdaniem to najgorsze rozwiązanie dla wszystkich, i obligatariuszy i banków.

Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI i przedstawiciel Rady Wierzycieli, uważa że banki powinny zwolnić zabezpieczenia kredytów w ramach „solidarności i społecznej wrażliwości”, dzięki czemu pula do podziału na wszystkich wierzycieli wzrosłaby o 700 mln zł, co przełożyłoby się na wzrost na wzrost spłaty z 31 do 47 proc.

Poniedziałkowe spotkanie przełomu nie przyniosło, ale daje obligatariuszom nadzieję.

- Spotkanie było bardzo potrzebne, rozpoczęło nowy etap rozmów z bankami. Inicjatywa KNF jest dla nas bardzo ważna, bo uwiarygodnia nasze działania wobec banków. Zostały nam 3 tygodnie na wypracowanie porozumienia, szykujemy indywidualne propozycje dla banków i będziemy dalej negocjować – mówi Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku.

Propozycje będą indywidualne bowiem sytuacja każdego z banków jest inna: różna jest kwota jaką jest im winien GetBack, jakość zabezpieczeń, ale i skłonność do kompromisu. Zarząd GetBacku proponuje by banki zgodziły się na tzw. haircut, czyli żeby wzorem obligatariuszy zgodziły się na spłatę tylko części a nie całości długu lub by poczekały na pieniądze dłużej, by w pierwszej kolejności otrzymali je indywidualni.