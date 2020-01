Getin Noble Bank: odwołamy się od decyzji UOKiK

Getin Noble Bank nie zgadza się z decyzją UOKiK w sprawie nałożenia na bank kary w wysokości prawie 13,5 mln zł i odwoła się od niej, poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Getin Noble Banku Artur Newecki.

"Bank nie zgadza się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i odwoła się od niej zgodnie z przysługującym mu prawem" - poinformował Newecki. "Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, iż do momentu zakończenia postępowania z odwołania Banku, decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna" - dodał.



UOKiK poinformował w poniedziałek, że Getin Noble Bank stosuje klauzule niedozwolone we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego i nałożył na bank prawie 13,5 mln zł kary.



"Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule, które Getin Noble Bank (GNB) stosuje we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego. Zakazał też ich wykorzystywania. Nałożył również na przedsiębiorcę karę - prawie 13,5 mln (13 417 225) zł" - napisano w komunikacie UOKiK.



Jak wyjaśniono, zakwestionowane klauzule dotyczyły sposobu ustalania kursów walut. Bank wykorzystuje je do przeliczania kwoty kredytów indeksowanych do euro lub franka szwajcarskiego i obliczania wysokości poszczególnych rat. Podano, że GNB za podstawę do ustalania swoich kursów przyjął "kurs rynkowy wymiany walut dostępny w serwisie Reuters". Według regulatora to nieprecyzyjne sformułowanie.



Z wyjaśnień uzyskanych od GNB podczas postępowania wynika, że chodzi o profesjonalny, odpłatny serwis firmy Thomson Reuters. Zdaniem UOKiK tego jednak konsumenci nie wiedzą, poza tym nie mają do niego dostępu.



"W efekcie kredytobiorcy nie są w stanie samodzielnie sprawdzić, czy bank prawidłowo ustala kursy walut i nalicza im raty. Pojawia się więc ryzyko, że GNB może je wyznaczać arbitralnie i w sposób nieprzewidywalny dla konsumentów" – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.



Poinformowano, że w jednej z klauzul bank zastrzega sobie także prawo do zmiany ustalonego kursu waluty w przypadku dużych jej wahań na rynku w ciągu dnia. Urząd zauważa, że konsumenci nie mają możliwości zweryfikowania zasadności takich działań i zareagowania na nie. Ponadto - tłumaczy UOKiK - istnieje ryzyko, że bank będzie korzystał z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy będzie to dla niego korzystne, czyli gdy kurs waluty gwałtownie wzrośnie.



Oprócz kary UOKiK nałożył na Getin Noble Bank obowiązek poinformowania wszystkich zainteresowanych konsumentów o decyzji urzędu. Z pisma dowiedzą się, że klauzule niedozwolone nie wiążą stron - należy traktować je tak, jakby nie było ich w aneksie do umowy.



"Konsumenci mogą złożyć do banku reklamację i powołać się na decyzję UOKiK. Przy dochodzeniu roszczeń mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego" - dodano.



UOKiK przypomina, że rok temu wydał podobną decyzję wobec Deutsche Bank Polska – za klauzule niedozwolone dotyczące sposobu ustalania kursów walut nałożył wtedy 7 mln zł kary. Urząd prowadzi takie postępowania wobec kolejnych siedmiu banków: Raiffeisen Bank International AG (wcześniej: Raiffeisen Bank Polska), BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska (wcześniej: BZ WBK), Bank Millennium, PKO BP, BPH, Pekao SA.