Giełdowi gracze mają do wyboru: Fed, brexit, rozmowy handlowe

Giełdowi gracze mają w tym tygodniu do wyboru: posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, brexitu ciąg dalszy, a do tego toczące się negocjacje handlowe USA-Chiny, podają maklerzy.

Wskaźnik Euro Stoxx 600 zniżkuje o 0,1 proc.



Zyskują spółki - producenci dóbr luksusowych i jubilerskich - po podaniu przez francuską firmę LVMH, że prowadzi wstępne rozmowy w sprawie przejęcie amerykańskiej firmy jubilerskiej Toffany.



Akcje LVMH drożeją o 1,4 proc. Duńska firma Pandora zwyżkuje o 3,5 proc., Ferragamo i Swatch zyskują oi ok. 1,3 proc., drożeją też akcje firm Burberry, Kering i Richemond.



Drożeją akcje spółek związanych z branżą motoryzacyjną: Daimler jest na plusie o 1,7 proc., a Continental zyskuje 1,6 proc.



Gracze rynkowi poznają za dwa dni decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej. Analitycy spodziewają się po Fed w tym tygodniu obniżki stóp procentowych, już 3. z kolei.



Ważniejsze jednak będzie, czy bankierzy z Fed - na czele z prezesem Powellem - nie zasygnalizują końca cyklu łagodzenia polityki monetarnej czy też pozostawią otwarte drzwi do dalszej redukcji kosztu pieniądza w USA.



Jerome Powell wielokrotnie powtarzał, że szeroka gospodarka Stanów Zjednoczonych jest nadal w dobrej kondycji. Szef Fed może to też powiedzieć po posiedzeniu w tym tygodniu i wskazać, że nie widzi podstaw do dalszego luzowania.



Byłaby to odpowiedź dla tych ekonomistów i analityków, którzy "mają obsesję" na punkcie mówienia o grożącej amerykańskiej gospodarce recesji.



"Wall Street uwielbia rozmawiać o recesji" - mówi Drew Matus, główny strateg ds. rynku w MetLife Investment Management.



"Gdy jedna osoba powie, że może dojść do recesji, to już następna pyta: "Kiedy spodziewasz się recesji?" - dodaje.



W centrum uwagi nadal - i tak jest od wielu miesięcy - pozostaje brexit.



Brytyjska Izba Gmin będzie w poniedziałek po południu głosować nad wnioskiem premiera Borisa Johnsona o przeprowadzenie 12 grudnia przedterminowych wyborów. Choć teoretycznie wszystkie główne partie opowiadają się za nowymi wyborami, w praktyce wniosek może nie uzyskać wymaganego poparcia.



Od rozstrzygnięcia Izby Gmin w tej sprawie będzie zależała decyzja państw UE, o ile przedłużyć proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii.



Tydzień temu Johnson, przymuszony ustawą parlamentu, wysłał do Brukseli wniosek o przełożenie brexitu z 31 października do 31 stycznia 2020 r., choć w dołączonym liście dodał, że osobiście jest temu przeciwny.



Obecna kadencja brytyjskiego parlamentu powinna trwać do maja 2022 r.



Wśród inwestorów nie słabnie zainteresowanie rozwojem relacji handlowych USA-Chiny. Na razie obie strony są blisko finalizacji pierwszej fazy dealu handlowego, a negocjatorom udało się m.in. osiągnąć konsensus związany z wymianą produktów rolnych.



Tymczasem w poniedziałek na rynku walutowym euro jest kupowane po 1,1096 USD, wyżej o 0,1 proc., japoński jen jest wyceniany po 108,76 za 1 USD, niżej o 0,1 proc., a brytyjski funt jest po 1,2857 USD, w górę o 0,2 proc.



Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,84 proc., w górę o 0,4 pb, a 2-letnich wynosi 1,65 proc. - wyżej o 4 pb.



Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,46 proc. do 56,40 USD/b, a Brent na ICE traci 0,31 proc. do 61,83 USD/b.



Niemal bez zmian wyceniane jest złoto - po 1.505,05 USD za uncję.



W poniedziałek swoje dane kwartalne przedstawią m.in. spółki Alphabet i AT&T.



O 13.30 inwestorzy poznają wskaźnik aktywności w okręgu Chicago we IX oraz dane o zapasach amerykańskich hurtowników we IX, a o 15.30 indeks aktywności wytwórczej Dallas Fed za X.