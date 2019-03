Giełdy w Europie przeważnie na minusach

Giełdy w Europie są w czwartek przeważnie na minusach, kontrakty na indeksy w USA też są w fazie wahań. Inwestorzy "przyswajają" wyjątkowo gołębią postawę Fed, podają maklerzy.

Podczas zakończonego w środę posiedzenia amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w przedziale 2,25-2,50 proc.



W marcowej projekcji mediana prognoz członków Fed dotyczących liczby podwyżek stóp procentowych w 2019 r. spadła do zera wobec dwóch przewidywanych w grudniu. Z wykresu dot-plot wynika, że w 2020 r. Rada Prezesów oczekuje jednej podwyżki stóp procentowych.



"Już od początku roku Fed stał się całkiem +gołębi+, a teraz jest jeszcze bardziej +gołębi+" - mówi Mark Heppenstall, dyrektor ds. inwestycji w Penn Mutual Asset Mangement.



W czwartek osłabia się euro - o 0,1 proc. do 1,1406 USD, a brytyjski funt słabnie o 0,2 proc. do 1,3173 USD.



Brytyjska premier Theresa May wezwała w środę posłów zasiadających w Izbie Gmin do zrealizowania podjętej w referendum z 2016 roku decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. Oceniła, że opinia publiczna jest zmęczona przeciągającymi się dyskusjami o Brexicie.



May potwierdziła w środę w Izbie Gmin, że zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia z UE do 30 czerwca.



W czwartek po południu rozpocznie się dwudniowy szczyt UE. Jednym z głównych tematów posiedzenia Rady Europejskiej będzie Brexit.



Tymczasem bank centralny Szwajcarii (SNB) utrzymał stopy procentowe bez zmian. Bank utrzymał stopę procentową na rekordowo niskim poziomie, minus 0,75 proc., zgodnie z prognozami analityków.



SNB zapewnił, że pozostanie aktywny na rynku finansowym, jeśli będzie taka konieczność. Wskazał, że frank jest nadal wysoko wyceniany. Bank powtórzył, że sytuacja na rynku walutowym jest wciąż "krucha".



W czwartek swoje decyzje w sprawie polityki pieniężnej przedstawią jeszcze inne banki centralne m.in. w W.Brytanii i Norwegii.



Na rynku paliw ropa WTI tanieje na NYMEX o 0,1 proc. do 60,18 USD za baryłkę.



Kontrakty na indeksy w USA wahają się w przedziale +0,05 do -0,14