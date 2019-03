Giełdy w Europie stabilne

Giełdy w Europie są w piątek na stabilnych poziomach, po mieszanej sesji w Azji - podają maklerzy.

Zobacz więcej Giełda w Londynie (LSE - London Stock Exchange) Bloomberg

Indeks Stoxx 600 zwyżkuje o 0,2 proc., a wzrostami wyróżniają się spółki technologiczne.



Rośnie kurs akcji Deutsche Banku - o 2,6 proc. Niemiecki bank podał, że w 2019 r. jego przychody mogą być lekko wyższe niż w 2018 r.



Na rynku walutowym 0,3 proc. zyskuje funt brytyjski - do 1,3142 USD, po tym gdy europejscy liderzy zdecydowali się powstrzymać chaotyczny "no-deal" brexit, który planowany był na 29 marca.



Przywódcy 27 krajów UE uzgodnili w czwartek późnym wieczorem w Brukseli dwa scenariusze przedłużenia brexitu. W pierwszym, jeśli Izba Gmin zaakceptuje porozumienie rozwodowe w przyszłym tygodniu, przedłużenie nastąpi do 22 maja. Jeśli nie zaakceptuje to 12 kwietnia.



W przypadku drugiego scenariusza unijna "27" oczekuje, że przed 12 kwietnia Zjednoczone Królestwo określi dalsze działania do rozważenia przez Radę Europejską.



"Katalizatorem na dzisiejszej sesji będą nowe informacje na temat brexitu i wskaźniki PMI w Europie, a po południu w USA" - mówi Tomas Garcia, ekonomista MoraBanc Asset Management.



"Ustępstwa UE wobec May powinny dać rynkom pewną stabilność w krótkiej perspektywie, ale to tylko +przesuwa+ problem o dalsze dwa tygodnie" - dodaje.



Opublikowane już wskaźniki makro z Francji są bardzo słabe: w przemyśle w III było 49,8 pkt., a w usługach 48,7 pkt, podczas gdy miesiąc wcześniej indeksy te wynosiły ponad 50 pkt.



O 9.30 będą PMI-e z Niemiec, a o 10.00 ze strefy euro.



Na rynku paliw ropa w USA na NYMEX tanieje o 0,02 proc. do 59,96 USD za baryłkę.