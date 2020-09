Gliński: nie ma mowy o tym, żebyśmy znowu zamykali gospodarkę

Obroniliśmy się, wyniki z III kwartału są optymistyczne; nie ma mowy w tej chwili o tym, żebyśmy znowu zamykali gospodarkę - powiedział we wtorek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, który uczestniczy w Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Pytany w TVP Info o to, jak na tle pogrążonej w kryzysie Europy wygląda sytuacja Polski, wicepremier powiedział: "wygląda nie najgorzej". "Oczywiście, wszyscy jesteśmy dotknięci tą epidemią - to jest naprawdę duży problem cywilizacyjny, gospodarczy - ale widać wyraźnie, że polska gospodarka się odbija dość ostro - mamy szansę nawet na to, że pod koniec roku te straty nie będą na tyle duże, jak w tej chwili przewidujemy" - wyjaśnił.

Pytany o opinie uczestników Forum Ekonomicznego w Karpaczu, którzy oceniają, że Polska poradziła sobie dobrze z kryzysem na tle innych państw europejskich i o powody sukcesu Polski, Gliński powiedział: "myślę, że to przedsiębiorczość Polaków - ta przedsiębiorczość, która powoduje, że my od wielu lat rozwijamy się bardzo dynamicznie".

Wicepremier przypomniał, że od 1989 r. "polski dochód narodowy, mówiąc kolokwialnie, wzrósł dwu i pół krotnie". "To jest wielka zasługa wszystkich przedsiębiorczych Polaków, naszych pracowników (...), przecież gospodarka to są naczynia połączone - to są i pracodawcy, i pracownicy" - ocenił.

"Polacy po prostu potrafią ciężko pracować" - podkreślił Gliński.

Zwrócił uwagę, że wpływ na sytuację Polski miały także właściwe decyzje gospodarcze. "Myśmy ochronili polski rynek pracy. Te tarcze covidowe, te tarcze antykryzysowe spowodowały, że uratowaliśmy w Polsce 5 mln miejsc pracy, uratowaliśmy polską gospodarkę w jakimś sensie, wpompowując w nią ponad 130 mld zł po to, żeby wszyscy przedsiębiorcy, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły funkcjonować, przeżyć ten okres zamknięcia i ten moment najbardziej trudny dla gospodarki" - wyjaśnił wicepremier.

"W tej chwili widać wyraźnie, że odbijamy się i na tle innych krajów wyglądamy lepiej" - podkreślił Gliński.

Szef resortu kultury zwrócił uwagę, że Europa "będzie miała bardzo duże straty w tym roku". "Wielkie gospodarki europejskie - to jest od 8 do 10 proc. na minusie. My (...) przewidujemy ponad 4 proc. na minusie, ale w tej chwili wiadomości z III kwartału są tak optymistyczne, że nawet dzisiaj niektórzy ekonomiści twierdzili, że być może pod koniec roku ten spadek będzie mniejszy" - zapowiedział.

Zdrowy Biznes Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych ZAPISZ MNIE

× Zdrowy Biznes autor: Katarzyna Latek Wysyłany nieregularnie Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych Chcę otrzymywać newsletter * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

"Zobaczymy, ale w każdym bądź razie ta dobrze wykonana praca, te działania Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju, wielu innych resortów, pana premiera doprowadziły do tego, że mamy szanse na to, że te straty nie będą tak duże" - ocenił Gliński.

Pytany o to, jakie informacje płyną ze spotkań podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu i czy to możliwe, że najgorsze w gospodarce po korona kryzysie mamy już za sobą, wicepremier powiedział: "przede wszystkim musimy pamiętać, że to naprawdę była rzecz bezprecedensowa, jeżeli chodzi o ten kryzys gospodarczy, ekonomiczny". "On był wielowymiarowy, on uderzył w zasadzie we wszystkie czynniki, które stymulują wzrost gospodarczy i to było bardzo silne uderzenie" - tłumaczył.

Szef resortu kultury zaznaczył, że "naprawdę obroniliśmy się" i że "wyniki z III kwartału są optymistyczne". "Nie ma mowy w tej chwili o tym, żebyśmy znowu zamykali gospodarkę" - podkreślił.

"Musimy sobie radzić w tej trudnej, pandemicznej sytuacji. My tutaj, w tej chwili na Forum Ekonomicznym też sobie radzimy. Owszem, Forum nie odbywa się w tym roku w Krynicy, bo tam akurat powiat nowosądecki był powiatem czerwonym, zagrożonym przez dynamikę wzrostu pandemii, więc udało się to przeprowadzić do Karpacza" - wyjaśnił.

"Forum w tej chwili w dalszym ciągu pełni swoją rolę. To jest miejsce bardzo żywe, miejsce spotkań działaczy gospodarczych, przedsiębiorców, polityków, samorządowców, także ludzi kultury. Spełnia swoją rolę, bo to też jest miejsce stymulacji gospodarki" - podkreślił wicepremier Gliński.